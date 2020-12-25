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Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2020 году

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2020 году

25 декабря на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области опрокинулся автобус "Москва – Волгоград", в нем находились 26 человек, в том числе... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T08:40

2020-12-25T08:40

2020-12-25T08:40

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25 декабря на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области опрокинулся автобус "Москва – Волгоград", в нем находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли четыре человека, пострадали 11 человек, из них трое, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии.24 декабря в Екатеринбурге на улице Селькоровская водитель служебного автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем, который стоял. Травмы получили 12 человек. 21 декабря в Красноярске на Октябрьском мосту автобус ПАЗ наехал на стоящий грузовик МАЗ, водитель которого остановился по причине поломки. Пострадали 16 человек. 23 ноября в Усть-Илимске Иркутской области дежурный автобус, доставлявший рабочих на предприятие, опрокинулся на дороге. Пострадали 10 человек. 18 ноября в городе Лодейное Поле Ленинградской области в результате столкновения автобуса и грузовика один человек погиб и более 10 получили травмы.18 ноября на улице Скуратовской в Туле произошло столкновение автомобиля Ford EcoSport и маршрутного транспортного средства Peugeot Boxer, пострадали 10 человек.30 октября на 423 километре автодороги "Курск-Саратов" у села Верхний Карачан в Грибановском районе Воронежской области столкнулись рейсовый автобус Setra, ехавший по маршруту "Борисоглебск-Москва", и грузовик Volvo. Погиб водитель автобуса, травмы получили 10 человек. 24 октября на 126-м километре трассы Р255 в Болотнинском районе Новосибирской области произошло столкновение рейсового автобуса и выехавшего на встречную полосу легкового автомобиля Toyota Noah. В результате ДТП в микроавтобусе погибли двое взрослых и два ребенка, еще два человека были госпитализированы. Позже один из пострадавших скончался. 7 октября в Кизлярском районе Дагестана на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала произошло ДТП с участием пяти автомобилей: школьной "Газели", трех грузовиков и легкового автомобиля. Погибло три человека, еще 14 пострадали. 27 сентября на автодороге "Переславское-Янтарный" в районе поселка Кумачево под Калининградом рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли шесть человек, 15 человек пострадали. 22 сентября в Ульчском районе Хабаровского края в результате ДТП опрокинулся автобус. Все находившиеся в автобусе 45 человек получили травмы различной степени тяжести. 15 человек были госпитализированы. 13 сентября на 142-м километре трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области рейсовый автобус "Тверь-Конаково-Тверь" врезался в остановившийся перед пешеходным переходом грузовик. В автобусе на момент ДТП находились 16 пассажиров и водитель. В результате ДТП пострадали 11 человек, среди них было пятеро детей. 30 августа на федеральной автодороге "Астрахань-Махачкала" на территории Тарумовского района Дагестана во время движения от прицепа "Камаза" отлетело колесо, оно столкнулось с рейсовым автобусом. В результате ДТП пострадали 17 человек. По данным СК по региону, ДТП стало возможным из-за плохой работы лиц, ответственных за техническую исправность транспортного средства, которое выходит на линию. 23 августа в Москве на 25-м километре Калужского шоссе автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали 16 человек, среди которых три ребенка. 1 августа в Ленинском районе Севастополя автомобиль Mercedes совершил столкновение с автобусом. В ДТП пострадали 14 человек, из них шестеро детей.6 июня на трассе "Кавказ" в Сунженском районе Ингушетии произошло столкновение двух автобусов. В результате ДТП пострадали 19 человек, шестеро были госпитализированы. Оба автобуса развозили рабочих яблочного сада. 23 марта в Ростове-на-Дону в районе улицы Стачки и переулка Виражный столкнулись два автобуса. Пострадали 13 человек. 22 марта на 566-м километре автодороги Р-22 "Москва-Волгоград" в Жердевском районе Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП, когда пытались избежать столкновения. Погибли два человека, пострадали 17. 29 февраля на 24-м километре автодороги Саранск – Ульяновск автобус Higer футбольного клуба "Нефтяник" съехал с трассы и опрокинулся. Пострадали 10 человек, в том числе девять детей. 15 февраля на федеральной автодороге Р-22 в районе населенного пункта Аршань-Зельмень в Калмыкии столкнулись два автобуса, следовавшие по маршрутам Москва – Элиста и Москва – Хасавюрт, а также грузовик КамАЗ. Пострадали 11 человек. 9 февраля на 60-м километре автодороги "Кемерово – Анжеро-Судженск" в Кемеровской области рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком. Погибли два человека, пострадали 38 человек. 30 января на автодороге "Колыма" в Оймяконском районе Якутии опрокинулся автобус с вахтовиками. Пострадали 16 человек. 29 января на трассе М-4 "Дон" в районе Грушевского спуска в Ростовской области столкнулись рейсовый автобус ПАЗ, грузовой автомобиль Scania, минивэн Mercedes Viano и легковой Reno. Погибли два человека, 10 пострадало. 26 января на 414-м километре автодороги М-7 "Волга" в Пермском крае столкнулись два легковых автомобиля и междугородний рейсовый автобус, пострадали 15 человек. 24 января на перекрестке Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская в Ярославле произошло столкновение двух автобусов и автомобиля. Погиб один человек, пострадали 16. 16 января на 114-м километре автодороги "Карсун – Ростислаевка" в Карсунском районе Ульяновской области произошло ДТП. Из-за сильного гололеда автобус "ПАЗ" опрокинулся в кювет. Пострадали 14 человек. 10 января на 472-м километре федеральной трассы М-7 "Волга" в Пермском крае столкнулись семь машин, в том числе фура и автобус, в котором ехали подростки-спортсмены. Пострадали 12 человек, шестеро из которых – дети. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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