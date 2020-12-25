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Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2020 году
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2020 году
25 декабря на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области опрокинулся автобус "Москва – Волгоград", в нем находились 26 человек, в том числе... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T08:40
2020-12-25T08:40
россия
дтп
справки
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25 декабря на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области опрокинулся автобус "Москва – Волгоград", в нем находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли четыре человека, пострадали 11 человек, из них трое, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии.24 декабря&nbsp;в&nbsp;Екатеринбурге&nbsp; на улице Селькоровская водитель служебного автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем, который стоял. Травмы получили 12 человек. 21 декабря&nbsp;в&nbsp;Красноярске&nbsp; на Октябрьском мосту автобус ПАЗ наехал на стоящий грузовик МАЗ, водитель которого остановился по причине поломки. Пострадали 16 человек. 23 ноября&nbsp;в Усть-Илимске Иркутской области дежурный автобус, доставлявший рабочих на предприятие, опрокинулся на дороге. Пострадали 10 человек. 18 ноября&nbsp;в городе Лодейное Поле Ленинградской области в результате столкновения автобуса и грузовика один человек погиб и более 10 получили травмы.18 ноября&nbsp;на улице Скуратовской в Туле произошло столкновение автомобиля Ford EcoSport и маршрутного транспортного средства Peugeot Boxer, пострадали 10 человек.30 октября&nbsp;на 423 километре автодороги "Курск-Саратов" у села Верхний Карачан в Грибановском районе Воронежской области столкнулись рейсовый автобус Setra, ехавший по маршруту "Борисоглебск-Москва", и грузовик Volvo. Погиб водитель автобуса, травмы получили 10 человек. 24 октября&nbsp;на 126-м километре трассы Р255 в Болотнинском районе Новосибирской области произошло столкновение рейсового автобуса и выехавшего на встречную полосу легкового автомобиля Toyota Noah. В результате ДТП в микроавтобусе погибли двое взрослых и два ребенка, еще два человека были госпитализированы. Позже один из пострадавших скончался. 7 октября&nbsp;в Кизлярском районе Дагестана на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала произошло ДТП с участием пяти автомобилей: школьной "Газели", трех грузовиков и легкового автомобиля. Погибло три человека, еще 14 пострадали. 27 сентября&nbsp;на&nbsp;автодороге "Переславское-Янтарный" в&nbsp;районе&nbsp; поселка&nbsp;Кумачево&nbsp;под&nbsp;Калининградом&nbsp; рейсовый&nbsp;автобус&nbsp;столкнулся&nbsp; с&nbsp;грузовым&nbsp;автомобилем. Погибли шесть человек, 15 человек пострадали. 22 сентября&nbsp;в&nbsp;Ульчском&nbsp; районе&nbsp;Хабаровского&nbsp;края&nbsp;в&nbsp; результате&nbsp;ДТП&nbsp;опрокинулся&nbsp;автобус. Все находившиеся в автобусе 45 человек получили травмы различной степени тяжести. 15 человек были госпитализированы. 13 сентября&nbsp;на 142-м&nbsp;километре&nbsp; трассы&nbsp;М-10 "Россия" в&nbsp;Калининском&nbsp; районе&nbsp;Тверской&nbsp;области&nbsp;рейсовый&nbsp; автобус "Тверь-Конаково-Тверь" врезался&nbsp; в&nbsp;остановившийся&nbsp;перед&nbsp;пешеходным&nbsp; переходом&nbsp;грузовик. В&nbsp;автобусе&nbsp; на&nbsp;момент&nbsp;ДТП&nbsp;находились 16 пассажиров&nbsp; и&nbsp;водитель. В&nbsp;результате&nbsp;ДТП&nbsp; пострадали 11 человек, среди&nbsp;них&nbsp; было пятеро детей. 30 августа&nbsp;на&nbsp;федеральной&nbsp; автодороге "Астрахань-Махачкала" на&nbsp;территории&nbsp;Тарумовского&nbsp;района&nbsp; Дагестана&nbsp;во&nbsp;время&nbsp;движения&nbsp; от&nbsp;прицепа "Камаза" отлетело&nbsp; колесо, оно&nbsp;столкнулось&nbsp;с&nbsp;рейсовым&nbsp; автобусом. В результате ДТП пострадали 17 человек. По данным СК по региону, ДТП стало возможным из-за плохой работы лиц, ответственных за техническую исправность транспортного средства, которое выходит на линию. 23 августа&nbsp;в&nbsp;Москве&nbsp; на 25-м&nbsp;километре&nbsp;Калужского&nbsp;шоссе&nbsp; автобус&nbsp;столкнулся&nbsp;с&nbsp;грузовиком. В&nbsp;результате&nbsp;ДТП&nbsp;пострадали 16 человек, среди&nbsp;которых&nbsp;три&nbsp;ребенка. 1 августа&nbsp;в&nbsp;Ленинском&nbsp; районе&nbsp;Севастополя&nbsp;автомобиль Mercedes совершил&nbsp;столкновение&nbsp;с&nbsp;автобусом. В&nbsp;ДТП&nbsp;пострадали 14 человек, из&nbsp; них&nbsp;шестеро&nbsp;детей.6 июня&nbsp;на&nbsp;трассе "Кавказ" в&nbsp;Сунженском&nbsp;районе&nbsp;Ингушетии&nbsp; произошло&nbsp;столкновение&nbsp;двух&nbsp; автобусов. В&nbsp;результате&nbsp;ДТП&nbsp;пострадали 19 человек, шестеро были госпитализированы. Оба автобуса развозили рабочих яблочного сада. 23 марта&nbsp;в&nbsp;Ростове-на-Дону&nbsp; в районе улицы Стачки и переулка Виражный столкнулись два автобуса. Пострадали 13 человек. 22 марта на 566-м километре автодороги Р-22 "Москва-Волгоград" в Жердевском районе Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП, когда пытались избежать столкновения. Погибли два человека, пострадали 17. 29 февраля на 24-м километре автодороги Саранск – Ульяновск автобус Higer футбольного клуба "Нефтяник" съехал с трассы и опрокинулся. Пострадали 10 человек, в том числе девять детей. 15 февраля на федеральной автодороге Р-22 в районе населенного пункта Аршань-Зельмень в Калмыкии столкнулись два автобуса, следовавшие по маршрутам Москва – Элиста и Москва – Хасавюрт, а также грузовик КамАЗ. Пострадали 11 человек. 9 февраля на 60-м километре автодороги "Кемерово – Анжеро-Судженск" в Кемеровской области рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком. Погибли два человека, пострадали 38 человек. 30 января на автодороге "Колыма" в Оймяконском районе Якутии опрокинулся автобус с вахтовиками. Пострадали 16 человек. 29 января на трассе М-4 "Дон" в районе Грушевского спуска в Ростовской области столкнулись рейсовый автобус ПАЗ, грузовой автомобиль Scania, минивэн Mercedes Viano и легковой Reno. Погибли два человека, 10 пострадало. 26 января на 414-м километре автодороги М-7 "Волга" в Пермском крае столкнулись два легковых автомобиля и междугородний рейсовый автобус, пострадали 15 человек. 24 января на перекрестке Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская в Ярославле произошло столкновение двух автобусов и автомобиля. Погиб один человек, пострадали 16. 16 января&nbsp;на 114-м&nbsp;километре&nbsp; автодороги "Карсун&nbsp;–&nbsp;Ростислаевка" в&nbsp;Карсунском&nbsp;районе&nbsp;Ульяновской&nbsp; области&nbsp;произошло&nbsp;ДТП. Из-за&nbsp;сильного&nbsp; гололеда&nbsp;автобус "ПАЗ" опрокинулся&nbsp; в&nbsp;кювет. Пострадали 14 человек. 10 января на 472-м километре федеральной трассы М-7 "Волга" в Пермском крае столкнулись семь машин, в том числе фура и автобус, в котором ехали подростки-спортсмены. Пострадали 12 человек, шестеро из которых – дети. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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россия, дтп, справки

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2020 году

08:40 25.12.2020
 
© Фото : МЧС РоссииДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области
ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : МЧС России
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25 декабря на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области опрокинулся автобус "Москва – Волгоград", в нем находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли четыре человека, пострадали 11 человек, из них трое, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии.
24 декабря в Екатеринбурге  на улице Селькоровская водитель служебного автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем, который стоял. Травмы получили 12 человек.
21 декабря в Красноярске  на Октябрьском мосту автобус ПАЗ наехал на стоящий грузовик МАЗ, водитель которого остановился по причине поломки. Пострадали 16 человек.
23 ноября в Усть-Илимске Иркутской области дежурный автобус, доставлявший рабочих на предприятие, опрокинулся на дороге. Пострадали 10 человек.
18 ноября в городе Лодейное Поле Ленинградской области в результате столкновения автобуса и грузовика один человек погиб и более 10 получили травмы.
18 ноября на улице Скуратовской в Туле произошло столкновение автомобиля Ford EcoSport и маршрутного транспортного средства Peugeot Boxer, пострадали 10 человек.
30 октября на 423 километре автодороги "Курск-Саратов" у села Верхний Карачан в Грибановском районе Воронежской области столкнулись рейсовый автобус Setra, ехавший по маршруту "Борисоглебск-Москва", и грузовик Volvo. Погиб водитель автобуса, травмы получили 10 человек.
24 октября на 126-м километре трассы Р255 в Болотнинском районе Новосибирской области произошло столкновение рейсового автобуса и выехавшего на встречную полосу легкового автомобиля Toyota Noah. В результате ДТП в микроавтобусе погибли двое взрослых и два ребенка, еще два человека были госпитализированы. Позже один из пострадавших скончался.
7 октября в Кизлярском районе Дагестана на федеральной автодороге АстраханьМахачкала произошло ДТП с участием пяти автомобилей: школьной "Газели", трех грузовиков и легкового автомобиля. Погибло три человека, еще 14 пострадали.
27 сентября на автодороге "Переславское-Янтарный" в районе  поселка Кумачево под Калининградом  рейсовый автобус столкнулся  с грузовым автомобилем. Погибли шесть человек, 15 человек пострадали.
22 сентября в Ульчском  районе Хабаровского края в  результате ДТП опрокинулся автобус. Все находившиеся в автобусе 45 человек получили травмы различной степени тяжести. 15 человек были госпитализированы.
13 сентября на 142-м километре  трассы М-10 "Россия" в Калининском  районе Тверской области рейсовый  автобус "Тверь-Конаково-Тверь" врезался  в остановившийся перед пешеходным  переходом грузовик. В автобусе  на момент ДТП находились 16 пассажиров  и водитель. В результате ДТП  пострадали 11 человек, среди них  было пятеро детей.
30 августа на федеральной  автодороге "Астрахань-Махачкала" на территории Тарумовского района  Дагестана во время движения  от прицепа "Камаза" отлетело  колесо, оно столкнулось с рейсовым  автобусом. В результате ДТП пострадали 17 человек. По данным СК по региону, ДТП стало возможным из-за плохой работы лиц, ответственных за техническую исправность транспортного средства, которое выходит на линию.
23 августа в Москве  на 25-м километре Калужского шоссе  автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали 16 человек, среди которых три ребенка.
1 августа в Ленинском  районе Севастополя автомобиль Mercedes совершил столкновение с автобусом. В ДТП пострадали 14 человек, из  них шестеро детей.
6 июня на трассе "Кавказ" в Сунженском районе Ингушетии  произошло столкновение двух  автобусов. В результате ДТП пострадали 19 человек, шестеро были госпитализированы. Оба автобуса развозили рабочих яблочного сада.
23 марта в Ростове-на-Дону  в районе улицы Стачки и переулка Виражный столкнулись два автобуса. Пострадали 13 человек.
22 марта на 566-м километре автодороги Р-22 "Москва-Волгоград" в Жердевском районе Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП, когда пытались избежать столкновения. Погибли два человека, пострадали 17.
29 февраля на 24-м километре автодороги СаранскУльяновск автобус Higer футбольного клуба "Нефтяник" съехал с трассы и опрокинулся. Пострадали 10 человек, в том числе девять детей.
15 февраля на федеральной автодороге Р-22 в районе населенного пункта Аршань-Зельмень в Калмыкии столкнулись два автобуса, следовавшие по маршрутам Москва – Элиста и Москва – Хасавюрт, а также грузовик КамАЗ. Пострадали 11 человек.
9 февраля на 60-м километре автодороги "Кемерово – Анжеро-Судженск" в Кемеровской области рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком. Погибли два человека, пострадали 38 человек.
30 января на автодороге "Колыма" в Оймяконском районе Якутии опрокинулся автобус с вахтовиками. Пострадали 16 человек.
29 января на трассе М-4 "Дон" в районе Грушевского спуска в Ростовской области столкнулись рейсовый автобус ПАЗ, грузовой автомобиль Scania, минивэн Mercedes Viano и легковой Reno. Погибли два человека, 10 пострадало.
26 января на 414-м километре автодороги М-7 "Волга" в Пермском крае столкнулись два легковых автомобиля и междугородний рейсовый автобус, пострадали 15 человек.
24 января на перекрестке Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская в Ярославле произошло столкновение двух автобусов и автомобиля. Погиб один человек, пострадали 16.
16 января на 114-м километре  автодороги "Карсун – Ростислаевка" в Карсунском районе Ульяновской  области произошло ДТП. Из-за сильного  гололеда автобус "ПАЗ" опрокинулся  в кювет. Пострадали 14 человек.
10 января на 472-м километре федеральной трассы М-7 "Волга" в Пермском крае столкнулись семь машин, в том числе фура и автобус, в котором ехали подростки-спортсмены. Пострадали 12 человек, шестеро из которых – дети.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияДТПСправки
 
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