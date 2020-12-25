https://ria.ru/20201225/aktsiya-1590905971.html

Архангельская область присоединилась к акции "Елка желаний"

Архангельская область присоединилась к акции "Елка желаний"

Накануне Нового года стало традицией исполнять мечты тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации; к всероссийской акции "Ёлка желаний" присоединились... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T13:26

2020-12-25T13:26

2020-12-25T13:26

архангельская область

елка желаний

александр цыбульский

дед мороз

архангельская область

общество

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АРХАНГЕЛЬСК, 25 дек – РИА Новости. Накануне Нового года стало традицией исполнять мечты тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации; к всероссийской акции "Ёлка желаний" присоединились губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и члены правительства региона, сообщает пресс-служба главы Поморья.Мечты и надежды, которыми юных северяне поделились на сайте проекта, бережно укрыты в ярких новогодних шариках. Исполнить некоторые из них решили глава Поморья и члены областного правительства: каждый снял игрушку с "Ёлки желаний", чтобы накануне праздника почувствовать себя волшебником, говорится в сообщении.В 2019 году в Архангельской области был создан региональный штаб благотворительного проекта "Мечтай со мной", в рамках которого и проводится акция "Ёлка желаний". Проект объединяет людей, которые помогают тяжелобольным детям, детям из малообеспеченных семей и пожилым людям исполнить их желания.Согласно правилам акции, это могут быть поездки в интересные места или встреча с известным человеком, приобретение развивающих материалов и книг, спортивного инвентаря, детских игрушек, цифровой техники, одежды.С каждым годом акция в Поморье становится масштабнее. "В прошлом году в "Ёлке желаний" приняли участие члены правительства области, а в этот раз к нам присоединились и представители бизнес-сообщества", - отметил зампредседателя правительства Архангельской области Иван Дементьев.

https://ria.ru/20201217/laboratoriya-1589734055.html

архангельская область

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елка желаний, александр цыбульский, дед мороз, архангельская область, общество