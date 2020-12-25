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Архангельская область присоединилась к акции "Елка желаний"
Архангельская область присоединилась к акции "Елка желаний"
Накануне Нового года стало традицией исполнять мечты тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации; к всероссийской акции "Ёлка желаний" присоединились... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:26
2020-12-25T13:26
2020-12-25T13:26
архангельская область
елка желаний
александр цыбульский
дед мороз
архангельская область
общество
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АРХАНГЕЛЬСК, 25 дек – РИА Новости. Накануне Нового года стало традицией исполнять мечты тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации; к всероссийской акции "Ёлка желаний" присоединились губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и члены правительства региона, сообщает пресс-служба главы Поморья.Мечты и надежды, которыми юных северяне поделились на сайте проекта, бережно укрыты в ярких новогодних шариках. Исполнить некоторые из них решили глава Поморья и члены областного правительства: каждый снял игрушку с "Ёлки желаний", чтобы накануне праздника почувствовать себя волшебником, говорится в сообщении.В 2019 году в Архангельской области был создан региональный штаб благотворительного проекта "Мечтай со мной", в рамках которого и проводится акция "Ёлка желаний". Проект объединяет людей, которые помогают тяжелобольным детям, детям из малообеспеченных семей и пожилым людям исполнить их желания.Согласно правилам акции, это могут быть поездки в интересные места или встреча с известным человеком, приобретение развивающих материалов и книг, спортивного инвентаря, детских игрушек, цифровой техники, одежды.С каждым годом акция в Поморье становится масштабнее. "В прошлом году в "Ёлке желаний" приняли участие члены правительства области, а в этот раз к нам присоединились и представители бизнес-сообщества", - отметил зампредседателя правительства Архангельской области Иван Дементьев.
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елка желаний, александр цыбульский, дед мороз, архангельская область, общество
АРХАНГЕЛЬСК, 25 дек – РИА Новости.
Накануне Нового года стало традицией исполнять мечты тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации; к всероссийской акции "Ёлка желаний" присоединились губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
и члены правительства региона, сообщает пресс-служба главы Поморья.
Мечты и надежды, которыми юных северяне поделились на сайте проекта, бережно укрыты в ярких новогодних шариках. Исполнить некоторые из них решили глава Поморья и члены областного правительства: каждый снял игрушку с "Ёлки желаний", чтобы накануне праздника почувствовать себя волшебником, говорится в сообщении.
"Тринадцатилетний Глеб мечтает об игровом компьютере. Вместе с Дедом Морозом
мы обязательно исполним его мечту", - поделился губернатор после того, как открыл шарик с ёлки.
В 2019 году в Архангельской области
был создан региональный штаб благотворительного проекта "Мечтай со мной", в рамках которого и проводится акция "Ёлка желаний". Проект объединяет людей, которые помогают тяжелобольным детям, детям из малообеспеченных семей и пожилым людям исполнить их желания.
Согласно правилам акции, это могут быть поездки в интересные места или встреча с известным человеком, приобретение развивающих материалов и книг, спортивного инвентаря, детских игрушек, цифровой техники, одежды.
"От жителей региона в этом году поступило более ста заявок, подавляющее большинство – от ребят с ограниченными возможностями здоровья или из малообеспеченных семей. Мы работаем со всеми районами области. И желания у детей самые разные: кто-то мечтает о телефоне или планшете, а кто-то – прокатиться с Дедом Морозом по лесной дорожке. Надеюсь, что благотворители помогут исполнить все детские мечты", - приводит пресс-служба слова координатора акции "Ёлка желаний" в Архангельской области Алены Демяненко.
С каждым годом акция в Поморье становится масштабнее. "В прошлом году в "Ёлке желаний" приняли участие члены правительства области, а в этот раз к нам присоединились и представители бизнес-сообщества", - отметил зампредседателя правительства Архангельской области Иван Дементьев.