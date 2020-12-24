https://ria.ru/20201224/zaderzhanie-1590789168.html
В центре Москвы задержали угрожавшего прохожим мужчину
В центре Москвы задержали угрожавшего прохожим мужчину
Мужчина, угрожавший совершить противоправные действия в центре Москвы, задержан, представляющих опасность предметов у него не обнаружено, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:04
2020-12-24T17:04
2020-12-24T17:04
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мужчина, угрожавший совершить противоправные действия в центре Москвы, задержан, представляющих опасность предметов у него не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."Сегодня на службу "02" поступило сообщение о том, что находящийся на Поварской улице мужчина держит в руках сумку и высказывает намерение совершить противоправные действия. Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции гражданин был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - сказали в пресс-службе.Полиция проводит проверку.
https://ria.ru/20201120/granata-1585559242.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия