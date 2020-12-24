Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/zaderzhanie-1590789168.html
В центре Москвы задержали угрожавшего прохожим мужчину
В центре Москвы задержали угрожавшего прохожим мужчину
Мужчина, угрожавший совершить противоправные действия в центре Москвы, задержан, представляющих опасность предметов у него не обнаружено, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:04
2020-12-24T17:04
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мужчина, угрожавший совершить противоправные действия в центре Москвы, задержан, представляющих опасность предметов у него не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."Сегодня на службу "02" поступило сообщение о том, что находящийся на Поварской улице мужчина держит в руках сумку и высказывает намерение совершить противоправные действия. Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции гражданин был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - сказали в пресс-службе.Полиция проводит проверку.
https://ria.ru/20201120/granata-1585559242.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

В центре Москвы задержали угрожавшего прохожим мужчину

17:04 24.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мужчина, угрожавший совершить противоправные действия в центре Москвы, задержан, представляющих опасность предметов у него не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
"Сегодня на службу "02" поступило сообщение о том, что находящийся на Поварской улице мужчина держит в руках сумку и высказывает намерение совершить противоправные действия. Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции гражданин был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - сказали в пресс-службе.
Полиция проводит проверку.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 16:58
СК предъявил обвинение взорвавшему гранату на рынке под Владимиром
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Открылся музейный семейный онлайн-фестиваль "Луч"
08:06Аналитики рассказали, что читали, смотрели и слушали россияне в 2020 году
08:05Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Рязанской области
08:04Учредители "Сколтеха" поддержали стратегию развития до 2025 года
07:59Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
05:41В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
Лента новостейМолния