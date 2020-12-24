https://ria.ru/20201224/zaderzhanie-1590734691.html

Жителя Петербурга задержали за попытку отдать девушку в секс-рабство

Жителя Петербурга задержали за попытку отдать девушку в секс-рабство

В Петербурге задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в том, что хотел увезти девушку в сексуальное рабство в Египет, сообщили в пресс-службе городского главка РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:17

2020-12-24T13:17

2020-12-24T13:17

следственный комитет россии (ск рф)

стамбул

египет

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. В Петербурге задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в том, что хотел увезти девушку в сексуальное рабство в Египет, сообщили в пресс-службе городского главка СК РФ.Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми).По версии следствия, в декабре подозреваемый при личных встречах убедил девушку в необходимости уехать. Он предложил петербурженке выехать с ним в Турцию под предлогом религиозного обучения и купил билеты на рейс до Стамбула.Следствие считает, что молодой человек укрывал девушку от ее родственников, отключал телефон, менял адреса пребывания, лишая ее родственников информации о месте нахождения и намерениях покинуть страну.Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/1589987862.html

стамбул

египет

санкт-петербург

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следственный комитет россии (ск рф), стамбул, египет, санкт-петербург, происшествия