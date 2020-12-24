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Жителя Петербурга задержали за попытку отдать девушку в секс-рабство
Жителя Петербурга задержали за попытку отдать девушку в секс-рабство
В Петербурге задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в том, что хотел увезти девушку в сексуальное рабство в Египет, сообщили в пресс-службе городского главка РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:17
2020-12-24T13:17
следственный комитет россии (ск рф)
стамбул
египет
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. В Петербурге задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в том, что хотел увезти девушку в сексуальное рабство в Египет, сообщили в пресс-службе городского главка СК РФ.Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми).По версии следствия, в декабре подозреваемый при личных встречах убедил девушку в необходимости уехать. Он предложил петербурженке выехать с ним в Турцию под предлогом религиозного обучения и купил билеты на рейс до Стамбула.Следствие считает, что молодой человек укрывал девушку от ее родственников, отключал телефон, менял адреса пребывания, лишая ее родственников информации о месте нахождения и намерениях покинуть страну.Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.
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следственный комитет россии (ск рф), стамбул, египет, санкт-петербург, происшествия

Жителя Петербурга задержали за попытку отдать девушку в секс-рабство

13:17 24.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. В Петербурге задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в том, что хотел увезти девушку в сексуальное рабство в Египет, сообщили в пресс-службе городского главка СК РФ.
"Подозреваемый познакомился в сети интернет с 19-летней местной жительницей… для использования ее в рабском труде и сексуальной эксплуатации на территории Республики Египет. Он задержан", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ СК по городу.
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Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми).
По версии следствия, в декабре подозреваемый при личных встречах убедил девушку в необходимости уехать. Он предложил петербурженке выехать с ним в Турцию под предлогом религиозного обучения и купил билеты на рейс до Стамбула.
Следствие считает, что молодой человек укрывал девушку от ее родственников, отключал телефон, менял адреса пребывания, лишая ее родственников информации о месте нахождения и намерениях покинуть страну.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.
 
Следственный комитет России (СК РФ)СтамбулЕгипетСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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