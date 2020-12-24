https://ria.ru/20201224/vykhodnoy-1590666214.html

Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным

Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным

Власти Чукотки решили сделать 31 декабря выходным днем в регионе, сообщил РИА Новости представитель правительства АО. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T07:05

2020-12-24T07:05

2020-12-24T07:05

новый год—2021

чукотский автономный округ

чукотка

роман копин

владимир путин

владивосток

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Власти Чукотки решили сделать 31 декабря выходным днем в регионе, сообщил РИА Новости представитель правительства АО.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.Как сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Роман Копин, "31 декабря - выходной день на Чукотке"."Издал соответствующее распоряжение и рекомендую всем работодателям на территории округа установить выходной в канун Нового года", - написал он.

https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590595574.html

чукотский автономный округ

чукотка

владивосток

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотский автономный округ, чукотка, роман копин, владимир путин, владивосток, общество