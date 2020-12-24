https://ria.ru/20201224/vykhodnoy-1590659163.html

Власти Тверской области сделали 31 декабря выходным для ряда служащих

Власти Тверской области сделали 31 декабря выходным для ряда служащих

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря объявляется выходным днем для служащих исполнительных органов... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T01:55

2020-12-24T01:55

2020-12-24T10:34

тверская область

игорь руденя

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря объявляется выходным днем для служащих исполнительных органов государственной власти, сообщается на сайте правительства Тверской области.В среду президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. Более 40 регионов уже сделали это заранее.Отмечается, что работодателям других предприятий и организаций также рекомендовано сделать 31 декабря выходным днем для сотрудников.

https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590595574.html

москва

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игорь руденя, владимир путин, москва, общество