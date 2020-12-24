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Тверская область
https://ria.ru/20201224/vykhodnoy-1590659163.html
Власти Тверской области сделали 31 декабря выходным для ряда служащих
Власти Тверской области сделали 31 декабря выходным для ряда служащих
Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря объявляется выходным днем для служащих исполнительных органов... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T01:55
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тверская область
игорь руденя
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря объявляется выходным днем для служащих исполнительных органов государственной власти, сообщается на сайте правительства Тверской области.В среду президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. Более 40 регионов уже сделали это заранее.Отмечается, что работодателям других предприятий и организаций также рекомендовано сделать 31 декабря выходным днем для сотрудников.
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игорь руденя, владимир путин, москва, общество

Власти Тверской области сделали 31 декабря выходным для ряда служащих

01:55 24.12.2020 (обновлено: 10:34 24.12.2020)
 
© Fotolia / Pavel ParmenovВид на город Тверь
Вид на город Тверь - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Fotolia / Pavel Parmenov
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря объявляется выходным днем для служащих исполнительных органов государственной власти, сообщается на сайте правительства Тверской области.
В среду президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. Более 40 регионов уже сделали это заранее.
"В Тверской области 31 декабря сделали выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Выходной день объявлен для служащих исполнительных органов государственной власти. При этом рабочий день перенесён на 26 декабря", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работодателям других предприятий и организаций также рекомендовано сделать 31 декабря выходным днем для сотрудников.
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Тверская областьИгорь РуденяВладимир ПутинМоскваОбщество
 
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