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Власти Тверской области сделали 31 декабря выходным для ряда служащих
Власти Тверской области сделали 31 декабря выходным для ряда служащих
Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря объявляется выходным днем для служащих исполнительных органов... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T01:55
2020-12-24T01:55
2020-12-24T10:34
тверская область
игорь руденя
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря объявляется выходным днем для служащих исполнительных органов государственной власти, сообщается на сайте правительства Тверской области.В среду президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. Более 40 регионов уже сделали это заранее.Отмечается, что работодателям других предприятий и организаций также рекомендовано сделать 31 декабря выходным днем для сотрудников.
https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590595574.html
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игорь руденя, владимир путин, москва, общество