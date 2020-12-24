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Гинцбург рассказал о состоянии привитых вакциной "Спутник V"
Гинцбург рассказал о состоянии привитых вакциной "Спутник V"
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 85% привитых вакциной "Спутник V" не имеют побочных эффектов. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:22
2020-12-24T17:28
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 85% привитых вакциной "Спутник V" не имеют побочных эффектов.По словам Гинцбурга, самая большая неприятность, которая может возникнуть, - повышение температуры до 38 градусов в течение двух суток. Она снимается таблеткой парацетамола.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Гинцбург рассказал о состоянии привитых вакциной "Спутник V"

17:22 24.12.2020 (обновлено: 17:28 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Новосибирске
Вакцинация от коронавируса в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 85% привитых вакциной "Спутник V" не имеют побочных эффектов.

"Восемьдесят пять процентов вакцинированных, вообще у них нет никаких побочных эффектов. Они переносят вакцинацию совершенно без всяких элементов дискомфорта. У 15% вакцинируемых фиксируется покраснение в месте инъекции, небольшая головная боль, которая проходит в течение суток, некоторый дискомфорт в мышцах", - сказал он на брифинге.

По словам Гинцбурга, самая большая неприятность, которая может возникнуть, - повышение температуры до 38 градусов в течение двух суток. Она снимается таблеткой парацетамола.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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