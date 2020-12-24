https://ria.ru/20201224/vaktsinatsiya-1590794252.html

Гинцбург рассказал о состоянии привитых вакциной "Спутник V"

Гинцбург рассказал о состоянии привитых вакциной "Спутник V"

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 85% привитых вакциной "Спутник V" не имеют побочных эффектов. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:22

2020-12-24T17:22

2020-12-24T17:28

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 85% привитых вакциной "Спутник V" не имеют побочных эффектов.По словам Гинцбурга, самая большая неприятность, которая может возникнуть, - повышение температуры до 38 градусов в течение двух суток. Она снимается таблеткой парацетамола.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество