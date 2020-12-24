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Ярославская область
https://ria.ru/20201224/soglashenie-1590790420.html
Ярославский губернатор подпишет соглашение с проектом Нюты Федермессер
Ярославский губернатор подпишет соглашение с проектом Нюты Федермессер
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подпишет соглашение о сотрудничестве с автором проекта ОНФ "Регион заботы" Нютой Федермессер о совершенствовании... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:08
2020-12-24T17:08
ярославская область
нюта федермессер
дмитрий миронов
здоровье - общество
общероссийский народный фронт
ярославская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подпишет соглашение о сотрудничестве с автором проекта ОНФ "Регион заботы" Нютой Федермессер о совершенствовании паллиативной помощи в регионе, сообщает региональное правительство.С марта 2019-го Ярославская область вошла в число пилотных регионов "Региона заботы". Вопросы совершенствования системы паллиативной помощи в четверг обсудили на заседании медицинского экспертного совета области с участием главы региона и Нюты Федермессер.По информации Миронова, в настоящее время отделения паллиативной помощи созданы в четырех больницах, а отделения сестринского ухода – в 12 учреждениях. Отмечается, что в регионе при контроле областного правительства развернуто 60 круглосуточных паллиативных коек для взрослых и пять для детей, 299 коек сестринского ухода. К 2024 году их количество планируется увеличить до десяти, а число круглосуточных коек для взрослых пациентов – до 100."Мы должны отнестись к вопросу оказания паллиативной помощи не только профессионально, но и по-человечески, проявив сострадание и заботу. Вопросы паллиативной помощи – очень тонкие, щепетильные. Важно максимально облегчить последние дни людей, сделать так, чтобы они находились в достойных условиях и получали все необходимое", – подчеркнул Миронов.При этом губернатор региона отметил, что нерешенных вопросов еще немало, и выразил надежду, что сотрудничество с "Регионом заботы" поможет определить пути работы в данном направлении. Для того чтобы определить обязательства сторон по развитию паллиативной помощи, решено подписать соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении.Федермессер отметила, что на уровне государства подход к оказанию паллиативной помощи изменился. "Я бы хотела, чтобы и на региональном уровне мы избегали формального подхода. Нужно принять такую программу развития помощи, которая бы включала четкие показатели эффективности, например, не количество коек, а количество пролеченных уникальных больных, не просто количество визитов, а количество визитов, совершенных к одному и тому же пациенту в период лечения, предотвративших его попадание в стационар, и другие. Мы готовы обучать и помогать", - сказала она.Она также добавила, что на территории области находится лучшее в стране учреждение по оказанию паллиативной помощи – Дом милосердия кузнеца Лобова, который сейчас носит статус НКО. Общественница предложила включить его в государственную систему, выдав госзадание на оказание помощи, тем самым поддержав лучшие практики в этом направлении. Говоря о конкретных решениях для области, Федермессер подчеркнула прежде всего необходимость развития помощи на дому и открытия временных социальных коек.
https://ria.ru/20201210/pomosch-1588662199.html
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нюта федермессер, дмитрий миронов, здоровье - общество, общероссийский народный фронт, ярославская область, общество

Ярославский губернатор подпишет соглашение с проектом Нюты Федермессер

17:08 24.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАнна Федермессер на III Форуме социальных инноваций регионов
Анна Федермессер на III Форуме социальных инноваций регионов - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подпишет соглашение о сотрудничестве с автором проекта ОНФ "Регион заботы" Нютой Федермессер о совершенствовании паллиативной помощи в регионе, сообщает региональное правительство.
С марта 2019-го Ярославская область вошла в число пилотных регионов "Региона заботы". Вопросы совершенствования системы паллиативной помощи в четверг обсудили на заседании медицинского экспертного совета области с участием главы региона и Нюты Федермессер.
По информации Миронова, в настоящее время отделения паллиативной помощи созданы в четырех больницах, а отделения сестринского ухода – в 12 учреждениях. Отмечается, что в регионе при контроле областного правительства развернуто 60 круглосуточных паллиативных коек для взрослых и пять для детей, 299 коек сестринского ухода. К 2024 году их количество планируется увеличить до десяти, а число круглосуточных коек для взрослых пациентов – до 100.
"Мы должны отнестись к вопросу оказания паллиативной помощи не только профессионально, но и по-человечески, проявив сострадание и заботу. Вопросы паллиативной помощи – очень тонкие, щепетильные. Важно максимально облегчить последние дни людей, сделать так, чтобы они находились в достойных условиях и получали все необходимое", – подчеркнул Миронов.
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При этом губернатор региона отметил, что нерешенных вопросов еще немало, и выразил надежду, что сотрудничество с "Регионом заботы" поможет определить пути работы в данном направлении. Для того чтобы определить обязательства сторон по развитию паллиативной помощи, решено подписать соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении.
Федермессер отметила, что на уровне государства подход к оказанию паллиативной помощи изменился. "Я бы хотела, чтобы и на региональном уровне мы избегали формального подхода. Нужно принять такую программу развития помощи, которая бы включала четкие показатели эффективности, например, не количество коек, а количество пролеченных уникальных больных, не просто количество визитов, а количество визитов, совершенных к одному и тому же пациенту в период лечения, предотвративших его попадание в стационар, и другие. Мы готовы обучать и помогать", - сказала она.
Она также добавила, что на территории области находится лучшее в стране учреждение по оказанию паллиативной помощи – Дом милосердия кузнеца Лобова, который сейчас носит статус НКО. Общественница предложила включить его в государственную систему, выдав госзадание на оказание помощи, тем самым поддержав лучшие практики в этом направлении. Говоря о конкретных решениях для области, Федермессер подчеркнула прежде всего необходимость развития помощи на дому и открытия временных социальных коек.
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