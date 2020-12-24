https://ria.ru/20201224/soglashenie-1590790420.html

Ярославский губернатор подпишет соглашение с проектом Нюты Федермессер

Ярославский губернатор подпишет соглашение с проектом Нюты Федермессер

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подпишет соглашение о сотрудничестве с автором проекта ОНФ "Регион заботы" Нютой Федермессер о совершенствовании... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:08

2020-12-24T17:08

2020-12-24T17:08

ярославская область

нюта федермессер

дмитрий миронов

здоровье - общество

общероссийский народный фронт

ярославская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155570/06/1555700626_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f010b73cf4299e3b553ca667c6e0286c.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подпишет соглашение о сотрудничестве с автором проекта ОНФ "Регион заботы" Нютой Федермессер о совершенствовании паллиативной помощи в регионе, сообщает региональное правительство.С марта 2019-го Ярославская область вошла в число пилотных регионов "Региона заботы". Вопросы совершенствования системы паллиативной помощи в четверг обсудили на заседании медицинского экспертного совета области с участием главы региона и Нюты Федермессер.По информации Миронова, в настоящее время отделения паллиативной помощи созданы в четырех больницах, а отделения сестринского ухода – в 12 учреждениях. Отмечается, что в регионе при контроле областного правительства развернуто 60 круглосуточных паллиативных коек для взрослых и пять для детей, 299 коек сестринского ухода. К 2024 году их количество планируется увеличить до десяти, а число круглосуточных коек для взрослых пациентов – до 100."Мы должны отнестись к вопросу оказания паллиативной помощи не только профессионально, но и по-человечески, проявив сострадание и заботу. Вопросы паллиативной помощи – очень тонкие, щепетильные. Важно максимально облегчить последние дни людей, сделать так, чтобы они находились в достойных условиях и получали все необходимое", – подчеркнул Миронов.При этом губернатор региона отметил, что нерешенных вопросов еще немало, и выразил надежду, что сотрудничество с "Регионом заботы" поможет определить пути работы в данном направлении. Для того чтобы определить обязательства сторон по развитию паллиативной помощи, решено подписать соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении.Федермессер отметила, что на уровне государства подход к оказанию паллиативной помощи изменился. "Я бы хотела, чтобы и на региональном уровне мы избегали формального подхода. Нужно принять такую программу развития помощи, которая бы включала четкие показатели эффективности, например, не количество коек, а количество пролеченных уникальных больных, не просто количество визитов, а количество визитов, совершенных к одному и тому же пациенту в период лечения, предотвративших его попадание в стационар, и другие. Мы готовы обучать и помогать", - сказала она.Она также добавила, что на территории области находится лучшее в стране учреждение по оказанию паллиативной помощи – Дом милосердия кузнеца Лобова, который сейчас носит статус НКО. Общественница предложила включить его в государственную систему, выдав госзадание на оказание помощи, тем самым поддержав лучшие практики в этом направлении. Говоря о конкретных решениях для области, Федермессер подчеркнула прежде всего необходимость развития помощи на дому и открытия временных социальных коек.

https://ria.ru/20201210/pomosch-1588662199.html

https://ria.ru/20201211/lekarstva-1588716036.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нюта федермессер, дмитрий миронов, здоровье - общество, общероссийский народный фронт, ярославская область, общество