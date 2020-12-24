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Путин поздравил Алиева с днем рождения
Путин поздравил Алиева с днем рождения
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:47
2020-12-24T12:04
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ильхам алиев
владимир путин
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с днем рождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее российский лидер направил поздравительную телеграмму.Президент России Владимир Путин отметил личный вклад главы республики в упрочение отношений стратегического партнерства между РФ и Азербайджаном."Весьма велик ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Рассчитываю, что совместными усилиями мы будем и далее развивать взаимовыгодные российско-азербайджанские связи на всех направлениях", - говорится в телеграмме.Кроме того, глава РФ отметил, что Алиев по праву пользуется высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом, а также что под его руководством Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах.В заключение Путин пожелал главе Азербайджана крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности."Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет вашей семье", - добавил президент.Ильхам Гейдар оглу Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку.
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россия, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, в мире

Путин поздравил Алиева с днем рождения

11:47 24.12.2020 (обновлено: 12:04 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с днем рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее российский лидер направил поздравительную телеграмму.
Президент России Владимир Путин отметил личный вклад главы республики в упрочение отношений стратегического партнерства между РФ и Азербайджаном.
"Весьма велик ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Рассчитываю, что совместными усилиями мы будем и далее развивать взаимовыгодные российско-азербайджанские связи на всех направлениях", - говорится в телеграмме.
Кроме того, глава РФ отметил, что Алиев по праву пользуется высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом, а также что под его руководством Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах.
В заключение Путин пожелал главе Азербайджана крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
"Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет вашей семье", - добавил президент.
Ильхам Гейдар оглу Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку.
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