https://ria.ru/20201224/poisk-1590705340.html

В Москве заработал сервис по поиску пропавших домашних животных

В Москве заработал сервис по поиску пропавших домашних животных

На портале mos.ru запущен сервис "Поиск пропавших и найденных животных", это первый в России городской централизованный сервис для поиска потерявшихся питомцев, РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:53

2020-12-24T11:53

2020-12-24T11:53

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На портале mos.ru запущен сервис "Поиск пропавших и найденных животных", это первый в России городской централизованный сервис для поиска потерявшихся питомцев, который позволит создать единый реестр всех пропавших и найденных кошек и собак в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.Отмечается, что в Москве создается единая цифровая экосистема, в которой полезные услуги и сервисы для себя могут найти все жители города – семьи с детьми, автомобилисты, представители бизнеса и строительной отрасли, жители с домашними животными."Постепенно в городе создается комплекс онлайн-возможностей для горожан с домашними животными. И теперь в столице появился принципиально новый сервис, который поможет тем, кто потерял своего любимца, его найти. Пользователи сервиса могут выложить объявление о найденном или потерявшемся питомце с его подробным описанием, указать адрес или отметить геолокацию, где он потерялся или был найден, загрузить фотографию. Так в Москве будет формироваться единая городская база пропавших и найденных животных, которой нет аналогов в России, а создавать ее будут сами жители", - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, слова которого приводятся в сообщении.Уточняется, что новый сервис "Поиск пропавших и найденных животных" расположен на портале mos.ru, в разделе "Услуги", категории "Животные и окружающий мир". При переходе на страницу сервиса рекомендуется указать цель обращения – "Животное пропало" или "Животное найдено" и далее нажать на кнопку "Найти". После этого пользователь может посмотреть уже размещенные другими жителями объявления о пропавших или найденных животных. Для удобства поиска пользователь может описать питомца: указать номер клейма или чипа животного, вид, породу, пол, окрас, возраст, дату его потери или обнаружения, уточнить адрес, где животное было найдено или потерялось, примерный радиус поиска, а также отметить геолокацию на интерактивной карте.

https://ria.ru/20200901/chipirovanie-1576558988.html

https://ria.ru/20200910/sobaki-1577014516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, животные, общество