https://ria.ru/20201224/podderzhka-1590741994.html

Фермеры Липецкой области получили поддержку в 100 миллионов рублей

Фермеры Липецкой области получили поддержку в 100 миллионов рублей

Почти 100 миллионов рублей направили власти Липецкой области в 2020 году на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:59

2020-12-24T13:59

2020-12-24T13:59

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости. Почти 100 миллионов рублей направили власти Липецкой области в 2020 году на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, поддержка фермеров осуществлялась по программе "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", которая является частью нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект реализуется в Липецкой области с 2019 года.В 2020 году в рамках регионального проекта семи сельскохозяйственным потребительским кооперативам была предоставлена финансовая поддержка на сумму 24,4 миллиона рублей. Порядка 25 крестьянско-фермерских хозяйств стали получателями гранта "Агростартап" на общую сумму 72,3 миллиона рублей.Еще 3 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов были направлены на оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. По мнению губернатора Артамонова, это способствует повышению занятости сельского населения и развитию сельских территорий в целом.

https://ria.ru/20201221/podderzhka-1590200840.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область