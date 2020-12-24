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Фермеры Липецкой области получили поддержку в 100 миллионов рублей
Фермеры Липецкой области получили поддержку в 100 миллионов рублей
Почти 100 миллионов рублей направили власти Липецкой области в 2020 году на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:59
2020-12-24T13:59
2020-12-24T13:59
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости. Почти 100 миллионов рублей направили власти Липецкой области в 2020 году на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, поддержка фермеров осуществлялась по программе "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", которая является частью нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект реализуется в Липецкой области с 2019 года.В 2020 году в рамках регионального проекта семи сельскохозяйственным потребительским кооперативам была предоставлена финансовая поддержка на сумму 24,4 миллиона рублей. Порядка 25 крестьянско-фермерских хозяйств стали получателями гранта "Агростартап" на общую сумму 72,3 миллиона рублей.Еще 3 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов были направлены на оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. По мнению губернатора Артамонова, это способствует повышению занятости сельского населения и развитию сельских территорий в целом.
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игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости.
Почти 100 миллионов рублей направили власти Липецкой области
в 2020 году на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, поддержка фермеров осуществлялась по программе "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", которая является частью нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект реализуется в Липецкой области с 2019 года.
В 2020 году в рамках регионального проекта семи сельскохозяйственным потребительским кооперативам была предоставлена финансовая поддержка на сумму 24,4 миллиона рублей. Порядка 25 крестьянско-фермерских хозяйств стали получателями гранта "Агростартап" на общую сумму 72,3 миллиона рублей.
Еще 3 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов были направлены на оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. По мнению губернатора Артамонова, это способствует повышению занятости сельского населения и развитию сельских территорий в целом.
"Замечательно, что предприниматели региона всё охотнее занимаются сельским хозяйством и создают уникальные проекты. Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий дают отличные результаты", - сказал Артамонов.