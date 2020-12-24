https://ria.ru/20201224/opresnenie-1590828858.html

Глава МИД Украины пообещал помешать проекту с опреснением воды в Крыму

Глава МИД Украины пообещал помешать проекту с опреснением воды в Крыму

Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды для Крыма, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T20:52

2020-12-24T20:52

2020-12-24T21:59

дмитрий кулеба

сергей аксенов (политик)

мид украины

республика крым

украина

в мире

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КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды для Крыма, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Так он прокомментировал заявление главы Крыма Сергея Аксенова о том, что подрядчик в январе готов начать строительство опреснителей для борьбы с дефицитом воды на полуострове.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако полностью прекратила подачу после воссоединения полуострова с Россией.Вопрос водоснабжения решали за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за небольшого количества осадков и добычи воды из подземных источников.В ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома.

https://ria.ru/20201222/voda-1590481621.html

республика крым

украина

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дмитрий кулеба, сергей аксенов (политик), мид украины, республика крым, украина, в мире