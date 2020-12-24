Глава МИД Украины пообещал помешать проекту с опреснением воды в Крыму
20:52 24.12.2020 (обновлено: 21:59 24.12.2020)
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды для Крыма, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Так он прокомментировал заявление главы Крыма Сергея Аксенова о том, что подрядчик в январе готов начать строительство опреснителей для борьбы с дефицитом воды на полуострове.
"Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу, и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект", — сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако полностью прекратила подачу после воссоединения полуострова с Россией.
Вопрос водоснабжения решали за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за небольшого количества осадков и добычи воды из подземных источников.
В ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома.
22 декабря, 23:57В Крыму ответили на заявление Украины о подаче воды