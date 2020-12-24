Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/opresnenie-1590828858.html
Глава МИД Украины пообещал помешать проекту с опреснением воды в Крыму
Глава МИД Украины пообещал помешать проекту с опреснением воды в Крыму
Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды для Крыма, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T20:52
2020-12-24T21:59
дмитрий кулеба
сергей аксенов (политик)
мид украины
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg
КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды для Крыма, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Так он прокомментировал заявление главы Крыма Сергея Аксенова о том, что подрядчик в январе готов начать строительство опреснителей для борьбы с дефицитом воды на полуострове.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако полностью прекратила подачу после воссоединения полуострова с Россией.Вопрос водоснабжения решали за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за небольшого количества осадков и добычи воды из подземных источников.В ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома.
https://ria.ru/20201222/voda-1590481621.html
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_64:0:805:556_1920x0_80_0_0_1e9ee40627f97a7fce0d914d13323510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий кулеба, сергей аксенов (политик), мид украины, республика крым, украина, в мире

Глава МИД Украины пообещал помешать проекту с опреснением воды в Крыму

20:52 24.12.2020 (обновлено: 21:59 24.12.2020)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды для Крыма, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Так он прокомментировал заявление главы Крыма Сергея Аксенова о том, что подрядчик в январе готов начать строительство опреснителей для борьбы с дефицитом воды на полуострове.

"Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу, и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект", — сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако полностью прекратила подачу после воссоединения полуострова с Россией.
Вопрос водоснабжения решали за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за небольшого количества осадков и добычи воды из подземных источников.
В ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 23:57
В Крыму ответили на заявление Украины о подаче воды
 
Дмитрий КулебаСергей Аксенов (политик)МИД УкраиныРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
05:41В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
05:34Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
05:26В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра
05:11Суд в Висконсине отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в штате
05:03Миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта
Лента новостейМолния