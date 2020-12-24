Командование США предположило, кто мог атаковать посольство в Багдаде
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle TalbotАмериканский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle Talbot
По утверждению командования, Тегеран оказывает материальную поддержку и руководит действиями группировки, которая в свою очередь "действует в интересах Ирана и напрямую предает суверенитет Ирака".
'Хотя 21 ракета, использованная в атаке, не привела к жертвам среди граждан США, в результате пострадал комплекс американского посольства, и очевидно, что избежать жертв не было целью (нападавших)", - говорится в заявлении.
"США призовут Иран к ответственности за смерть любого американца в результате действий этих поддерживаемых Ираном группировок", - говорится в заявлении командования.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что за атакой, в которой пострадало здание американского посольства в Багдаде стоял Иран, и пригрозил призвать Тегеран к ответу, если в будущем от атак погибнет хоть один гражданин США.
В конце прошлой недели "зеленая зона" иракской столицы Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, подверглась ракетному обстрелу. По данным местных СМИ, системы ПВО, расположенные на территории американского посольства, отразили ракетную атаку. Посольство США в Багдаде сообщило о незначительных повреждениях на территории диппредставительства. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на "зеленую зону" Багдада проиранское ополчение. Тегеран отверг заявления о возможной причастности к обстрелам посольства.