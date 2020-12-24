https://ria.ru/20201224/opolchentsy-1590662039.html

Командование США предположило, кто мог атаковать посольство в Багдаде

Командование США предположило, кто мог атаковать посольство в Багдаде

Центральное командование США заявило, что атака на "зеленую зону" в Багдаде, вероятнее всего, была совершена поддерживаемой Ираном группой ополченцев. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T04:08

2020-12-24T04:08

2020-12-24T04:08

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дональд трамп

багдад (город)

тегеран (город)

сша

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ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. Центральное командование США заявило, что атака на "зеленую зону" в Багдаде, вероятнее всего, была совершена поддерживаемой Ираном группой ополченцев.По утверждению командования, Тегеран оказывает материальную поддержку и руководит действиями группировки, которая в свою очередь "действует в интересах Ирана и напрямую предает суверенитет Ирака"."США призовут Иран к ответственности за смерть любого американца в результате действий этих поддерживаемых Ираном группировок", - говорится в заявлении командования.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что за атакой, в которой пострадало здание американского посольства в Багдаде стоял Иран, и пригрозил призвать Тегеран к ответу, если в будущем от атак погибнет хоть один гражданин США.В конце прошлой недели "зеленая зона" иракской столицы Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, подверглась ракетному обстрелу. По данным местных СМИ, системы ПВО, расположенные на территории американского посольства, отразили ракетную атаку. Посольство США в Багдаде сообщило о незначительных повреждениях на территории диппредставительства. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на "зеленую зону" Багдада проиранское ополчение. Тегеран отверг заявления о возможной причастности к обстрелам посольства.

https://ria.ru/20201224/posolstvo-1590658187.html

вашингтон

багдад (город)

тегеран (город)

сша

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вашингтон, майк помпео, дональд трамп, багдад (город), тегеран (город), сша, в мире