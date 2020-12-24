https://ria.ru/20201224/ograzhdeniya-1591295682.html
Почти восемь километров ограды заменили на мостовых сооружениях Москвы
Почти восемь километров ограды заменили на мостовых сооружениях Москвы
Порядка восьми километров ограждений заменили на мостовых сооружениях и путепроводах в Москве в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-24T11:56
2020-12-24T11:56
2020-12-28T19:58
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Порядка восьми километров ограждений заменили на мостовых сооружениях и путепроводах в Москве в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства."В Москве завершились работы по ремонту перильных ограждений на мостах и путепроводах. Всего в 2020 году было заменено около восьми километров ограждений. Работы были проведены на 22 мостовых сооружениях, в том числе на Каширском, Белорусском, Вешняковском, Новогиреевском и Сайкинском путепроводах, а также на Оленьем, Кусковском, Иваньковском и Бесединском мостах", - говорится в сообщении.Отмечается, что ремонт ограждений был произведен из-за потери удерживающих способностей и снижения безопасности. Металлоконструкции были повреждены сквозной ржавчиной, частично деформированы и разрушены в местах сварных соединений механическими повреждениями и длительной эксплуатацией.
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Порядка восьми километров ограждений заменили на мостовых сооружениях и путепроводах в Москве
в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"В Москве завершились работы по ремонту перильных ограждений на мостах и путепроводах. Всего в 2020 году было заменено около восьми километров ограждений. Работы были проведены на 22 мостовых сооружениях, в том числе на Каширском, Белорусском, Вешняковском, Новогиреевском и Сайкинском путепроводах, а также на Оленьем, Кусковском, Иваньковском и Бесединском мостах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонт ограждений был произведен из-за потери удерживающих способностей и снижения безопасности. Металлоконструкции были повреждены сквозной ржавчиной, частично деформированы и разрушены в местах сварных соединений механическими повреждениями и длительной эксплуатацией.
"Работы проводились в рамках текущего ремонта объектов специалистами ГБУ "Гормост". Устаревшие конструкции демонтировали частично или полностью, в зависимости от их состояния. Их срезали с помощью болгарок и резаков, после чего устанавливали закладные элементы для монтажа нового ограждения. Работы выполнялись бригадами из четырех человек с помощью манипуляторов", - говорится в сообщении.