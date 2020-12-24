Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201224/ograzhdeniya-1591295682.html
Почти восемь километров ограды заменили на мостовых сооружениях Москвы
Почти восемь километров ограды заменили на мостовых сооружениях Москвы
Порядка восьми километров ограждений заменили на мостовых сооружениях и путепроводах в Москве в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-24T11:56
2020-12-28T19:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587153957_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f39c9e9cd90076727f3b92ad93212c81.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Порядка восьми километров ограждений заменили на мостовых сооружениях и путепроводах в Москве в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства."В Москве завершились работы по ремонту перильных ограждений на мостах и путепроводах. Всего в 2020 году было заменено около восьми километров ограждений. Работы были проведены на 22 мостовых сооружениях, в том числе на Каширском, Белорусском, Вешняковском, Новогиреевском и Сайкинском путепроводах, а также на Оленьем, Кусковском, Иваньковском и Бесединском мостах", - говорится в сообщении.Отмечается, что ремонт ограждений был произведен из-за потери удерживающих способностей и снижения безопасности. Металлоконструкции были повреждены сквозной ржавчиной, частично деформированы и разрушены в местах сварных соединений механическими повреждениями и длительной эксплуатацией.
https://ria.ru/20201124/mosty-1586060975.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587153957_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_7c2d7c653cc1062c360f11553afd8c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, москва

Почти восемь километров ограды заменили на мостовых сооружениях Москвы

11:56 24.12.2020 (обновлено: 19:58 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРабочие проводят работы по замене чугунных ограждений и гранита во время капитального ремонта Большого Каменного моста в Москве
Рабочие проводят работы по замене чугунных ограждений и гранита во время капитального ремонта Большого Каменного моста в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Порядка восьми километров ограждений заменили на мостовых сооружениях и путепроводах в Москве в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"В Москве завершились работы по ремонту перильных ограждений на мостах и путепроводах. Всего в 2020 году было заменено около восьми километров ограждений. Работы были проведены на 22 мостовых сооружениях, в том числе на Каширском, Белорусском, Вешняковском, Новогиреевском и Сайкинском путепроводах, а также на Оленьем, Кусковском, Иваньковском и Бесединском мостах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонт ограждений был произведен из-за потери удерживающих способностей и снижения безопасности. Металлоконструкции были повреждены сквозной ржавчиной, частично деформированы и разрушены в местах сварных соединений механическими повреждениями и длительной эксплуатацией.
"Работы проводились в рамках текущего ремонта объектов специалистами ГБУ "Гормост". Устаревшие конструкции демонтировали частично или полностью, в зависимости от их состояния. Их срезали с помощью болгарок и резаков, после чего устанавливали закладные элементы для монтажа нового ограждения. Работы выполнялись бригадами из четырех человек с помощью манипуляторов", - говорится в сообщении.
Ремонт Большого Каменного моста в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 12:42Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 30 мостовых сооружений отремонтировали в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49Студия рассказала, будет ли третья "Чудо-женщина" и кто ее сыграет
01:20В Сети появились фото и видео с полицейскими в Среднеуральском монастыре
01:18Эксперт рассказал, кому должны увеличить зарплату в 2021 году
01:10Секретарь совбеза Карабаха объявил войну сектам, пьяницам и наркоманам
00:57Источник сообщил о задержании бывшего схимонаха Сергия
00:32В Сети появились отзывы на фильм "2020, тебе конец!" Чарли Брукера
00:28В России умер "самый большой ребенок в мире"
00:28Байден призвал США ответить на "вызовы" со стороны России
00:23Для москвичей старше 60 лет открывается онлайн-запись на вакцинацию
00:19Армия обороны Карабаха перейдет под контроль совбеза непризнанной НКР
00:16В Аргентине стартует вакцинация российской вакциной "Спутник V"
23:57Британский штамм COVID-19 был в Германии уже в ноябре, пишут СМИ
23:50Байден пообещал отменить ограничения Трампа против мигрантов
23:42Турция призвала Армению к соблюдению перемирия в Карабахе
23:37Байден заявил, что руководство Пентагона препятствует передаче власти
23:16Турецкие военные обстреляли сирийские поселения, сообщили СМИ
23:03Число жертв коронавируса в Москве превысило одиннадцать тысяч человек
22:58В Раде сочли отказ от вакцины из РФ "спланированным уничтожением народа"
22:54Иностранцы поделились впечатлениями от путешествий по России на поезде
22:41В Греции зафиксировали аллергическую реакцию на вакцину Pfizer и BioNTech
Лента новостейМолния