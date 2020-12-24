https://ria.ru/20201224/ograzhdeniya-1591295682.html

Почти восемь километров ограды заменили на мостовых сооружениях Москвы

Почти восемь километров ограды заменили на мостовых сооружениях Москвы

Порядка восьми километров ограждений заменили на мостовых сооружениях и путепроводах в Москве в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-24T11:56

2020-12-24T11:56

2020-12-28T19:58

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Порядка восьми километров ограждений заменили на мостовых сооружениях и путепроводах в Москве в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства."В Москве завершились работы по ремонту перильных ограждений на мостах и путепроводах. Всего в 2020 году было заменено около восьми километров ограждений. Работы были проведены на 22 мостовых сооружениях, в том числе на Каширском, Белорусском, Вешняковском, Новогиреевском и Сайкинском путепроводах, а также на Оленьем, Кусковском, Иваньковском и Бесединском мостах", - говорится в сообщении.Отмечается, что ремонт ограждений был произведен из-за потери удерживающих способностей и снижения безопасности. Металлоконструкции были повреждены сквозной ржавчиной, частично деформированы и разрушены в местах сварных соединений механическими повреждениями и длительной эксплуатацией.

https://ria.ru/20201124/mosty-1586060975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва