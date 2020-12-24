https://ria.ru/20201224/moldaviya-1590727750.html

Санду рассказала, зачем в Молдавии нужны досрочные выборы парламента

Санду рассказала, зачем в Молдавии нужны досрочные выборы парламента

Президент Молдавии Майя Санду заявила в четверг, что досрочные парламентские выборы необходимы для очищения политического класса от коррупции. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:02

2020-12-24T13:02

2020-12-24T13:02

майя санду

парламент молдавии

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КИШИНЕВ, 24 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в четверг, что досрочные парламентские выборы необходимы для очищения политического класса от коррупции.Санду в четверг принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии.Она подчеркнула, что выступает за построение справедливого государства, но для этого стране нужны новые парламент и правительство.Оппозиционные политсилы несколько месяцев добиваются роспуска парламента, среди них - созданная Санду партия "Достоинство и правда". Они хотят сформировать новое большинство, чтобы проводить проевропейскую политику. Накануне премьер Ион Кику объявил об отставке, чтобы у властей республики появилась возможность запустить процедуру роспуска парламента. У депутатов будет 45 дней, чтобы сформировать новый кабмин. В противном случае президент может распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.Второй тур прямых президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК, кандидат от партии "Действие и солидарность" Санду набрала 57,75% голосов. Центризбирком утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели от СНГ и ОБСЕ признали выборы легитимными. Конституционный суд также признал результаты выборов, утвердив на этом посту Санду.Согласно предвыборной программе, Санду выбрала европейский путь развития республики. При этом она обещает развивать отношения со всеми стратегическими партнерами Молдавии, в том числе Россией, на базе национальных интересов страны. Ранее Санду заявила, что свой первый официальный зарубежный визит в качестве президента совершит в Киев.

https://ria.ru/20201224/moldaviya-1590621949.html

https://ria.ru/20201218/konflikty-1589905940.html

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майя санду, парламент молдавии, молдавия, в мире