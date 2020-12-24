Адвокаты раскрыли подробности второго дела отстраненного мэра Томска
© СК РФЗадержание мэра Томска Ивана Кляйна. Кадр видео
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НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Дочь отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна приобрела земельный участок более пяти лет назад, при этом прокуроры не опротестовывали решения градоначальника, сообщают адвокаты Кляйна в своем Telegram-канале по его делу.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении второго уголовного дела о превышении полномочий в отношении отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна. По версии следствия, в 2015 году Кляйн, действуя в интересах дочери, приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов. Был заключен договор купли-продажи по цене ниже рыночной стоимости.
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Адвокаты сообщают, что специальная комиссия мэрии в январе 2015 года сформировала 11 участков под жилье, после чего Кляйн подписал ряд постановлений об образовании этих участков. По данным защиты, до образования и кадастрового учета участков заинтересованные в них люди, в том числе дочь градоначальника, обратились с заявлениями об их предварительном согласовании по предусмотренной Земельным кодексом процедуре. Комиссия рассмотрела эти заявления, опубликовала информацию об аукционе по их продаже, однако "ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе комиссия… информировала о возможности предварительного согласования предоставления земельных участков".
"После согласования специалистами администрации проекта мэр принял постановление о предварительном согласовании земельных участков. Заявителями были осуществлены работы по формированию земельных участков, после чего земельные участки были выкуплены без торгов. Цена выкупа соответствовала рыночной. С момента комментируемых событий прошло более пяти лет. Прокуратурой постановления мэра не опротестовывались", - сообщают адвокаты.
Защитники также заявили о "серьезном ухудшении" состояния здоровья находящегося под стражей Кляйна и отсутствии в связи с этим законных оснований для его дальнейшего содержания под стражей.
Кляйна 13 ноября задержали на рабочем месте. СК на основании материалов ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 286 (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна, а 18 ноября на время следствия отстранил от должности. Вину градоначальник не признал.
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