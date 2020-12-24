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Адвокаты раскрыли подробности второго дела отстраненного мэра Томска
Адвокаты раскрыли подробности второго дела отстраненного мэра Томска
Дочь отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна приобрела земельный участок более пяти лет назад, при этом прокуроры не опротестовывали решения градоначальника,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T06:44
2020-12-24T06:44
иван кляйн
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новосибирск
томск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Дочь отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна приобрела земельный участок более пяти лет назад, при этом прокуроры не опротестовывали решения градоначальника, сообщают адвокаты Кляйна в своем Telegram-канале по его делу.Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении второго уголовного дела о превышении полномочий в отношении отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна. По версии следствия, в 2015 году Кляйн, действуя в интересах дочери, приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов. Был заключен договор купли-продажи по цене ниже рыночной стоимости.Адвокаты сообщают, что специальная комиссия мэрии в январе 2015 года сформировала 11 участков под жилье, после чего Кляйн подписал ряд постановлений об образовании этих участков. По данным защиты, до образования и кадастрового учета участков заинтересованные в них люди, в том числе дочь градоначальника, обратились с заявлениями об их предварительном согласовании по предусмотренной Земельным кодексом процедуре. Комиссия рассмотрела эти заявления, опубликовала информацию об аукционе по их продаже, однако "ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе комиссия… информировала о возможности предварительного согласования предоставления земельных участков".Защитники также заявили о "серьезном ухудшении" состояния здоровья находящегося под стражей Кляйна и отсутствии в связи с этим законных оснований для его дальнейшего содержания под стражей.Кляйна 13 ноября задержали на рабочем месте. СК на основании материалов ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 286 (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна, а 18 ноября на время следствия отстранил от должности. Вину градоначальник не признал.
https://ria.ru/20201123/klyayn-1585898011.html
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иван кляйн, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новосибирск, томск, происшествия

Адвокаты раскрыли подробности второго дела отстраненного мэра Томска

06:44 24.12.2020
 
© СК РФЗадержание мэра Томска Ивана Кляйна. Кадр видео
Задержание мэра Томска Ивана Кляйна. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© СК РФ
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Дочь отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна приобрела земельный участок более пяти лет назад, при этом прокуроры не опротестовывали решения градоначальника, сообщают адвокаты Кляйна в своем Telegram-канале по его делу.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении второго уголовного дела о превышении полномочий в отношении отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна. По версии следствия, в 2015 году Кляйн, действуя в интересах дочери, приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов. Был заключен договор купли-продажи по цене ниже рыночной стоимости.
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Адвокаты сообщают, что специальная комиссия мэрии в январе 2015 года сформировала 11 участков под жилье, после чего Кляйн подписал ряд постановлений об образовании этих участков. По данным защиты, до образования и кадастрового учета участков заинтересованные в них люди, в том числе дочь градоначальника, обратились с заявлениями об их предварительном согласовании по предусмотренной Земельным кодексом процедуре. Комиссия рассмотрела эти заявления, опубликовала информацию об аукционе по их продаже, однако "ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе комиссия… информировала о возможности предварительного согласования предоставления земельных участков".
"После согласования специалистами администрации проекта мэр принял постановление о предварительном согласовании земельных участков. Заявителями были осуществлены работы по формированию земельных участков, после чего земельные участки были выкуплены без торгов. Цена выкупа соответствовала рыночной. С момента комментируемых событий прошло более пяти лет. Прокуратурой постановления мэра не опротестовывались", - сообщают адвокаты.
Защитники также заявили о "серьезном ухудшении" состояния здоровья находящегося под стражей Кляйна и отсутствии в связи с этим законных оснований для его дальнейшего содержания под стражей.
Кляйна 13 ноября задержали на рабочем месте. СК на основании материалов ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 286 (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна, а 18 ноября на время следствия отстранил от должности. Вину градоначальник не признал.
Экс-мэр Иван Кляйн, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заходит в здание Кировского районного суда - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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Арестованный мэр Томска обратился к горожанам
 
Иван КляйнСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НовосибирскТомскПроисшествия
 
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