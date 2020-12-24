https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590695555.html
В Санкт-Петербурге выявили 3756 новых случаев COVID-19
В Санкт-Петербурге выявили 3756 новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге за сутки выросло на 3756, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:08
2020-12-24T11:08
2020-12-24T11:21
распространение нового коронавируса
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге за сутки выросло на 3756, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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