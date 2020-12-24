https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590695555.html

В Санкт-Петербурге выявили 3756 новых случаев COVID-19

В Санкт-Петербурге выявили 3756 новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге за сутки выросло на 3756, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:08

2020-12-24T11:08

2020-12-24T11:21

распространение нового коронавируса

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге за сутки выросло на 3756, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), санкт-петербург