https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590695400.html

В Москве выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

В Москве выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев COVID-19 в Москве за сутки выросло на рекордные 8203, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:08

2020-12-24T11:08

2020-12-24T11:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Москве за сутки выросло на рекордные 8203, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 8203, 2. Санкт-Петербург 3756, 3. Московская область 1538", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 28, Чукотском автономном округе - 7, Ненецком автономном округе - 3.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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