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В Москве выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
В Москве выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев COVID-19 в Москве за сутки выросло на рекордные 8203, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:08
2020-12-24T11:08
2020-12-24T11:08
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общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Москве за сутки выросло на рекордные 8203, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 8203, 2. Санкт-Петербург 3756, 3. Московская область 1538", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 28, Чукотском автономном округе - 7, Ненецком автономном округе - 3.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, санкт-петербург, общество