https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590668149.html

Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19

Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19

Военнослужащие второго мобильного госпиталя отправились из Севастополя в Ялту для оказания медпомощи пациентам с COVID-19, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T07:36

2020-12-24T07:36

2020-12-24T07:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

владимир путин

сергей шойгу

ялта

москва

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Военнослужащие второго мобильного госпиталя отправились из Севастополя в Ялту для оказания медпомощи пациентам с COVID-19, сообщает Минобороны России.В среду президент России Владимир Путин заявил, что госпитали Минобороны для лечения больных с коронавирусом будут развернуты в Ялте и Симферополе в ближайшие дни. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания по развертыванию двух госпиталей.Отмечается, что по завершении марша медотряд будет в кратчайшие сроки развернут в Ялте, где военные медики начнут оказывать медпомощь населению.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://sn.ria.ru/20201223/shkolnye-kanikuly-1590526559.html

россия

ялта

москва

симферополь

республика крым

севастополь

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