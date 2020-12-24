Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник на блокпосту при въезде в Севастополь
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Военнослужащие второго мобильного госпиталя отправились из Севастополя в Ялту для оказания медпомощи пациентам с COVID-19, сообщает Минобороны России.
В среду президент России Владимир Путин заявил, что госпитали Минобороны для лечения больных с коронавирусом будут развернуты в Ялте и Симферополе в ближайшие дни. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания по развертыванию двух госпиталей.
"Южный военный округ приступил к оперативной переброске второго мобильного госпиталя в целях оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Военнослужащие мобильного госпиталя приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью около 80 километров из города Севастополя в город Ялту. В составе мобильного госпиталя 100 военнослужащих и 25 единиц специальной военной техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по завершении марша медотряд будет в кратчайшие сроки развернут в Ялте, где военные медики начнут оказывать медпомощь населению.
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