https://ria.ru/20201224/karabakh-1590796311.html

Минобороны сообщило о возвращении в Карабах более 43 тысяч беженцев

Минобороны сообщило о возвращении в Карабах более 43 тысяч беженцев

Более 43 тысяч мирных жителей вернулось в Нагорный Карабах с начала российской миротворческой операции, сообщил в четверг журналистам официальный представитель... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:33

2020-12-24T17:33

2020-12-24T17:33

ситуация в нагорном карабахе

игорь конашенков

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Более 43 тысяч мирных жителей вернулось в Нагорный Карабах с начала российской миротворческой операции, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Он отметил, что режим прекращения огня соблюдается в Карабахе по всей линии соприкосновения.Саперами миротворческих сил продолжается разминирование территорий. За все время обнаружено и обезврежено более 9 тысяч взрывоопасных предметов, уточнил Конашенков.

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь конашенков, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире