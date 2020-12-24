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Минобороны сообщило о возвращении в Карабах более 43 тысяч беженцев
Минобороны сообщило о возвращении в Карабах более 43 тысяч беженцев
Более 43 тысяч мирных жителей вернулось в Нагорный Карабах с начала российской миротворческой операции, сообщил в четверг журналистам официальный представитель... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:33
2020-12-24T17:33
2020-12-24T17:33
ситуация в нагорном карабахе
игорь конашенков
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Более 43 тысяч мирных жителей вернулось в Нагорный Карабах с начала российской миротворческой операции, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Он отметил, что режим прекращения огня соблюдается в Карабахе по всей линии соприкосновения.Саперами миротворческих сил продолжается разминирование территорий. За все время обнаружено и обезврежено более 9 тысяч взрывоопасных предметов, уточнил Конашенков.
нагорный карабах
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игорь конашенков, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире