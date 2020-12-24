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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201224/karabakh-1590796311.html
Минобороны сообщило о возвращении в Карабах более 43 тысяч беженцев
Минобороны сообщило о возвращении в Карабах более 43 тысяч беженцев
Более 43 тысяч мирных жителей вернулось в Нагорный Карабах с начала российской миротворческой операции, сообщил в четверг журналистам официальный представитель... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:33
2020-12-24T17:33
ситуация в нагорном карабахе
игорь конашенков
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Более 43 тысяч мирных жителей вернулось в Нагорный Карабах с начала российской миротворческой операции, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Он отметил, что режим прекращения огня соблюдается в Карабахе по всей линии соприкосновения.Саперами миротворческих сил продолжается разминирование территорий. За все время обнаружено и обезврежено более 9 тысяч взрывоопасных предметов, уточнил Конашенков.
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игорь конашенков, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире

Минобороны сообщило о возвращении в Карабах более 43 тысяч беженцев

17:33 24.12.2020
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкБеженцы из Нагорного Карабаха возвращаются в Степанакерт из Армении
Беженцы из Нагорного Карабаха возвращаются в Степанакерт из Армении - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Более 43 тысяч мирных жителей вернулось в Нагорный Карабах с начала российской миротворческой операции, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В места довоенного проживания в Нагорном Карабахе возвращаются местные жители. За сутки с территории Армении вернулось еще 488 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 43,5 тысячи беженцев",- сказал генерал.
Он отметил, что режим прекращения огня соблюдается в Карабахе по всей линии соприкосновения.
Саперами миротворческих сил продолжается разминирование территорий. За все время обнаружено и обезврежено более 9 тысяч взрывоопасных предметов, уточнил Конашенков.
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Ситуация в Нагорном КарабахеИгорь КонашенковНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
 
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