Белоруссия ответит на расширение санкций США
17:14 24.12.2020 (обновлено: 17:55 24.12.2020)
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МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Белоруссия в связи с расширением санкций со стороны США уже подготовила ответные меры, они будут введены в действие, заявила в четверг пресс-служба МИД республики.
В среду минфин США сообщил о внесении в американские санкционные списки Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов, первого замглавы МВД Геннадия Казакевича и ряда силовых подразделений. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, причастных к "подрыву белорусской демократии". Всего же к настоящему времени под такими ограничениями в США находятся 63 человека.
"Белорусская сторона приняла к сведению информацию об очередном решении США от 23 декабря 2020 года о введении дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц. Считаем указанное решение эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел… Инструмент санкций – заведомо бесполезный и контрпродуктивный. Вместе с тем, ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие", - говорится в заявлении на сайте МИД.
Как отметили в белорусском ведомстве, "печально, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации", но "это их выбор".
"Беларусь всегда исходила из важности поддержания нормальных, взаимовыгодных отношений с США, основанных на равноправии и взаимном уважении. Движение к таким отношениям невозможно без отказа Соединенных Штатов от политики санкционного пресса", - говорится в заявлении.
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