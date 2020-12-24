https://ria.ru/20201224/belorussiya-1590792008.html

Белоруссия ответит на расширение санкций США

Белоруссия ответит на расширение санкций США

Белоруссия в связи с расширением санкций со стороны США уже подготовила ответные меры, они будут введены в действие, заявила в четверг пресс-служба МИД... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:14

2020-12-24T17:14

2020-12-24T17:55

майк помпео

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мид белоруссии

минск

белоруссия

сша

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МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Белоруссия в связи с расширением санкций со стороны США уже подготовила ответные меры, они будут введены в действие, заявила в четверг пресс-служба МИД республики.В среду минфин США сообщил о внесении в американские санкционные списки Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов, первого замглавы МВД Геннадия Казакевича и ряда силовых подразделений. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, причастных к "подрыву белорусской демократии". Всего же к настоящему времени под такими ограничениями в США находятся 63 человека.Как отметили в белорусском ведомстве, "печально, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации", но "это их выбор"."Беларусь всегда исходила из важности поддержания нормальных, взаимовыгодных отношений с США, основанных на равноправии и взаимном уважении. Движение к таким отношениям невозможно без отказа Соединенных Штатов от политики санкционного пресса", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20201222/belorussiya-1590405564.html

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майк помпео, министерство финансов сша, мид белоруссии, минск, белоруссия, сша, в мире