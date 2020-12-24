https://ria.ru/20201224/aeroport-1590623081.html

Голый пассажир удивил туристов в аэропорту Лос-Анджелеса

Голый пассажир удивил туристов в аэропорту Лос-Анджелеса

Пассажиры в аэропорту Лос-Анджелеса были удивлены, когда мужчина, раздевшись догола, прошел через терминал, сообщает Express. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T00:53

2020-12-24T00:53

2020-12-24T00:53

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пассажиры в аэропорту Лос-Анджелеса были удивлены, когда мужчина, раздевшись догола, прошел через терминал, сообщает Express. Многих это повергло в шок. Но некоторые сочли, что это идеальное завершение 2020 года.На видеозаписи, сделанной одним из очевидцев и опубликованной в инстаграме, обнаженный путешественник небрежно прогуливается по почти пустому транспортному узлу. За ним следует сотрудник аэропорта в черном, вероятно, охранник.Подпись к ролику: "Просто голый человек идет через Лос-Анджелес — здесь нечего смотреть, это 2020 год". Также в комментарии поясняется, что маску пассажир тоже не надел.Видео собрало более 35 600 лайков менее, чем за 24 часа. Пользователи обсудили происшествие. "Я бы не ожидал меньшего в 2020 году", — написал один из них."Я не понимаю, почему такое происходит...", — возмутился разгневанный комментатор."По крайней мере, прохождение досмотра будет легким", — отметил другой.

https://ria.ru/20201214/styuardessa-1588847935.html

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