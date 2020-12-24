Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201224/aeroport-1590623081.html
Голый пассажир удивил туристов в аэропорту Лос-Анджелеса
Голый пассажир удивил туристов в аэропорту Лос-Анджелеса
Пассажиры в аэропорту Лос-Анджелеса были удивлены, когда мужчина, раздевшись догола, прошел через терминал, сообщает Express. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T00:53
2020-12-24T00:53
туризм
туристы
новости - туризм
лос-анджелес
аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569898516_0:413:2728:1947_1920x0_80_0_0_c9b698f51db7ba9a305f8f68c6a2f50c.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пассажиры в аэропорту Лос-Анджелеса были удивлены, когда мужчина, раздевшись догола, прошел через терминал, сообщает Express. Многих это повергло в шок. Но некоторые сочли, что это идеальное завершение 2020 года.На видеозаписи, сделанной одним из очевидцев и опубликованной в инстаграме, обнаженный путешественник небрежно прогуливается по почти пустому транспортному узлу. За ним следует сотрудник аэропорта в черном, вероятно, охранник.Подпись к ролику: "Просто голый человек идет через Лос-Анджелес — здесь нечего смотреть, это 2020 год". Также в комментарии поясняется, что маску пассажир тоже не надел.Видео собрало более 35 600 лайков менее, чем за 24 часа. Пользователи обсудили происшествие. "Я бы не ожидал меньшего в 2020 году", — написал один из них."Я не понимаю, почему такое происходит...", — возмутился разгневанный комментатор."По крайней мере, прохождение досмотра будет легким", — отметил другой.
https://ria.ru/20201214/styuardessa-1588847935.html
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569898516_0:3:2728:2048_1920x0_80_0_0_bc6b970413f3b673937c171b40ccf71e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туристы, новости - туризм, лос-анджелес, аэропорт

Голый пассажир удивил туристов в аэропорту Лос-Анджелеса

00:53 24.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Анкин / Перейти в фотобанкРоссийские туристы во время посадки на самолет компании "Аэрофлот" в аэропорту Пхукета
Российские туристы во время посадки на самолет компании Аэрофлот в аэропорту Пхукета - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Максим Анкин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пассажиры в аэропорту Лос-Анджелеса были удивлены, когда мужчина, раздевшись догола, прошел через терминал, сообщает Express.
Многих это повергло в шок. Но некоторые сочли, что это идеальное завершение 2020 года.
На видеозаписи, сделанной одним из очевидцев и опубликованной в инстаграме, обнаженный путешественник небрежно прогуливается по почти пустому транспортному узлу. За ним следует сотрудник аэропорта в черном, вероятно, охранник.
Подпись к ролику: "Просто голый человек идет через Лос-Анджелес — здесь нечего смотреть, это 2020 год". Также в комментарии поясняется, что маску пассажир тоже не надел.
Видео собрало более 35 600 лайков менее, чем за 24 часа. Пользователи обсудили происшествие.
"Я бы не ожидал меньшего в 2020 году", — написал один из них.
"Я не понимаю, почему такое происходит...", — возмутился разгневанный комментатор.
"По крайней мере, прохождение досмотра будет легким", — отметил другой.
Стюардессы разных авиакомпаний - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 00:34Туризм
Стюардесса рассказала о самых дерзких просьбах пассажиров
 
ТуризмтуристыНовости - ТуризмЛос-АнджелесАэропорт
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
16:01Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
16:01В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
16:00Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"
16:00Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
15:59Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
15:55Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку
15:52МИД возмутили новые санкции США
15:51Названа неожиданная опасность бенгальских огней
15:51МГУ займется испытанием новых антибиотиков
15:46Двое экс-полицейских признали вину по делу Голунова
15:44В МИД ответили на обвинения в причастности России к хакерской атаке в США
15:44МИД ответил на обвинения в поддержке наступления Хафтара в 2019 году
15:43СМИ: США провалили испытания гиперзвукового оружия из-за "глупых ошибок"
15:39Аксенов призвал Киев брать пример в языковой политике с Крыма
Лента новостейМолния