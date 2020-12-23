Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/zhurnalisty-1590600796.html
ГД призвала ЕС осудить Латвию за притеснение русскоязычных журналистов
ГД призвала ЕС осудить Латвию за притеснение русскоязычных журналистов
Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление, в котором обращается к парламентариям стран Европы с осуждением действий властей Латвии из-за... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:45
2020-12-23T16:45
россия
sputnik латвия
госдума рф
евросоюз
маргарита симоньян
латвия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db38ceb2b6b8ca68294b095e2051f91b.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление, в котором обращается к парламентариям стран Европы с осуждением действий властей Латвии из-за притеснений русскоязычных журналистов и призывом выступить против цензуры как элемента политической борьбы.Депутаты подчёркивают, что считают абсолютно неприемлемым проведение карательных операций в отношении неугодных общественных деятелей и журналистов в Латвии.В обращении отмечается, что очередной провокационной акцией латвийских властей, направленной на незаконное вытеснение из информационного пространства Латвии представителей русскоязычных средств массовой информации, стало задержание 3 декабря 2020 года Службой государственной безопасности (СГБ) Латвии семерых сотрудников информационных порталов Sputnik Латвия и Baltnews.Все фракции Госдумы поддержали обращение. МИД РФ проект обращения также поддержал."Поддерживаем подготовленный комитетом по международным делам проект обращения Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в связи с репрессивными действиями латвийских властей в отношении русскоязычных журналистов", - говорится в ответе ведомства.Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20201210/latviya-1588633506.html
https://ria.ru/20201204/zhurnalisty-1587595244.html
россия
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91da1c3f2163662b1007814709d5eaad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, sputnik латвия, госдума рф, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, в мире

ГД призвала ЕС осудить Латвию за притеснение русскоязычных журналистов

16:45 23.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление, в котором обращается к парламентариям стран Европы с осуждением действий властей Латвии из-за притеснений русскоязычных журналистов и призывом выступить против цензуры как элемента политической борьбы.

"Депутаты Государственной думы обращаются к парламентам европейских государств с призывом осудить грубые нарушения Латвийской Республикой взятых на себя международных обязательств по соблюдению свободы слова, а также поддержать свободную работу средств массовой информации, выступить против использования силовых методов и цензуры как инструментов политической борьбы и информационного противоборства", - говорится в обращении.

Депутаты подчёркивают, что считают абсолютно неприемлемым проведение карательных операций в отношении неугодных общественных деятелей и журналистов в Латвии.
В обращении отмечается, что очередной провокационной акцией латвийских властей, направленной на незаконное вытеснение из информационного пространства Латвии представителей русскоязычных средств массовой информации, стало задержание 3 декабря 2020 года Службой государственной безопасности (СГБ) Латвии семерых сотрудников информационных порталов Sputnik Латвия и Baltnews.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 17:13Медиавойны
МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии
Все фракции Госдумы поддержали обращение. МИД РФ проект обращения также поддержал.
"Поддерживаем подготовленный комитетом по международным делам проект обращения Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в связи с репрессивными действиями латвийских властей в отношении русскоязычных журналистов", - говорится в ответе ведомства.
Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 00:34
Симоньян прокомментировала задержание журналистов Sputnik в Латвии
 
РоссияSputnik ЛатвияГосдума РФЕвросоюзМаргарита СимоньянЛатвияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40ФСБ раскрыла детали биографии гитлеровского карателя Рисса
08:38В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19
08:29Имена убитых нацистскими карателями новгородцев увековечили в мемориале
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
Лента новостейМолния