ГД призвала ЕС осудить Латвию за притеснение русскоязычных журналистов
"Депутаты Государственной думы обращаются к парламентам европейских государств с призывом осудить грубые нарушения Латвийской Республикой взятых на себя международных обязательств по соблюдению свободы слова, а также поддержать свободную работу средств массовой информации, выступить против использования силовых методов и цензуры как инструментов политической борьбы и информационного противоборства", - говорится в обращении.
Депутаты подчёркивают, что считают абсолютно неприемлемым проведение карательных операций в отношении неугодных общественных деятелей и журналистов в Латвии.
В обращении отмечается, что очередной провокационной акцией латвийских властей, направленной на незаконное вытеснение из информационного пространства Латвии представителей русскоязычных средств массовой информации, стало задержание 3 декабря 2020 года Службой государственной безопасности (СГБ) Латвии семерых сотрудников информационных порталов Sputnik Латвия и Baltnews.
Все фракции Госдумы поддержали обращение. МИД РФ проект обращения также поддержал.
"Поддерживаем подготовленный комитетом по международным делам проект обращения Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в связи с репрессивными действиями латвийских властей в отношении русскоязычных журналистов", - говорится в ответе ведомства.
Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.