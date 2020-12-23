https://ria.ru/20201223/zhurnalisty-1590600796.html

ГД призвала ЕС осудить Латвию за притеснение русскоязычных журналистов

ГД призвала ЕС осудить Латвию за притеснение русскоязычных журналистов

Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление, в котором обращается к парламентариям стран Европы с осуждением действий властей Латвии из-за... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:45

2020-12-23T16:45

2020-12-23T16:45

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление, в котором обращается к парламентариям стран Европы с осуждением действий властей Латвии из-за притеснений русскоязычных журналистов и призывом выступить против цензуры как элемента политической борьбы.Депутаты подчёркивают, что считают абсолютно неприемлемым проведение карательных операций в отношении неугодных общественных деятелей и журналистов в Латвии.В обращении отмечается, что очередной провокационной акцией латвийских властей, направленной на незаконное вытеснение из информационного пространства Латвии представителей русскоязычных средств массовой информации, стало задержание 3 декабря 2020 года Службой государственной безопасности (СГБ) Латвии семерых сотрудников информационных порталов Sputnik Латвия и Baltnews.Все фракции Госдумы поддержали обращение. МИД РФ проект обращения также поддержал."Поддерживаем подготовленный комитетом по международным делам проект обращения Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в связи с репрессивными действиями латвийских властей в отношении русскоязычных журналистов", - говорится в ответе ведомства.Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20201210/latviya-1588633506.html

https://ria.ru/20201204/zhurnalisty-1587595244.html

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россия, sputnik латвия, госдума рф, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, в мире