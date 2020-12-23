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Раскрыты детали гибели москвички, найденной с травмами головы
Раскрыты детали гибели москвички, найденной с травмами головы
Бывший муж Ирины Шафировой, тело которой накануне нашли в Ружейном переулке в Москве, рассказал "Московскому комсомольцу" о последних днях жизни женщины. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T21:03
2020-12-23T21:22
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Бывший муж Ирины Шафировой, тело которой накануне нашли в Ружейном переулке в Москве, рассказал "Московскому комсомольцу" о последних днях жизни женщины."Мы общались каждый день, у нас были прекрасные дружеские отношения. За день до смерти мы с ней разговаривали, у нас были планы встретить вместе Новый год, с детьми провести время, она хотела с подругами по Красной площади погулять. Она купила елку даже… Ничто не предвещало беды", — сказал предприниматель Борис Шафиров.Бизнесмен отметил, что развелся с погибшей два года назад. По его словам, женщина страдала от одиночества и надеялась встретить "любовь всей жизни", несмотря на его попытки сохранить брак. Также Шафиров прокомментировал сообщения о том, что его экс-супруга лечилась в психиатрической клинике."Ей диагностировали нервный срыв. Но лечение она проходить отказалась", — посетовал он.Мужчина также назвал "глупостью" слухи о том, что Шафирова погибла из-за нападения грабителей. Кроме того, его удивили сообщения СМИ, в которых погибшая фигурировала как "светская львица"."Никто Иру никогда так не называл, это мода такая странная. Просто в новостях начали писать, что она якобы светская львица", — заявил он.Шафиров подчеркнул, что был огорчен смертью бывшей супруги, и выразил сожаление из-за того, что их старшей дочери пришлось узнать о трагедии не от него лично, а из сообщений в Сети.
https://ria.ru/20201223/deputat-1590604786.html
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россия, москва, происшествия

Раскрыты детали гибели москвички, найденной с травмами головы

21:03 23.12.2020 (обновлено: 21:22 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Бывший муж Ирины Шафировой, тело которой накануне нашли в Ружейном переулке в Москве, рассказал "Московскому комсомольцу" о последних днях жизни женщины.
"Мы общались каждый день, у нас были прекрасные дружеские отношения. За день до смерти мы с ней разговаривали, у нас были планы встретить вместе Новый год, с детьми провести время, она хотела с подругами по Красной площади погулять. Она купила елку даже… Ничто не предвещало беды", — сказал предприниматель Борис Шафиров.
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Бизнесмен отметил, что развелся с погибшей два года назад. По его словам, женщина страдала от одиночества и надеялась встретить "любовь всей жизни", несмотря на его попытки сохранить брак.
Также Шафиров прокомментировал сообщения о том, что его экс-супруга лечилась в психиатрической клинике.
"Ей диагностировали нервный срыв. Но лечение она проходить отказалась", — посетовал он.
Мужчина также назвал "глупостью" слухи о том, что Шафирова погибла из-за нападения грабителей. Кроме того, его удивили сообщения СМИ, в которых погибшая фигурировала как "светская львица".
"Никто Иру никогда так не называл, это мода такая странная. Просто в новостях начали писать, что она якобы светская львица", — заявил он.
Шафиров подчеркнул, что был огорчен смертью бывшей супруги, и выразил сожаление из-за того, что их старшей дочери пришлось узнать о трагедии не от него лично, а из сообщений в Сети.
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