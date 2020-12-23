https://ria.ru/20201223/zhenschina-1590646735.html

Раскрыты детали гибели москвички, найденной с травмами головы

Раскрыты детали гибели москвички, найденной с травмами головы

Бывший муж Ирины Шафировой, тело которой накануне нашли в Ружейном переулке в Москве, рассказал "Московскому комсомольцу" о последних днях жизни женщины. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T21:03

2020-12-23T21:03

2020-12-23T21:22

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Бывший муж Ирины Шафировой, тело которой накануне нашли в Ружейном переулке в Москве, рассказал "Московскому комсомольцу" о последних днях жизни женщины."Мы общались каждый день, у нас были прекрасные дружеские отношения. За день до смерти мы с ней разговаривали, у нас были планы встретить вместе Новый год, с детьми провести время, она хотела с подругами по Красной площади погулять. Она купила елку даже… Ничто не предвещало беды", — сказал предприниматель Борис Шафиров.Бизнесмен отметил, что развелся с погибшей два года назад. По его словам, женщина страдала от одиночества и надеялась встретить "любовь всей жизни", несмотря на его попытки сохранить брак. Также Шафиров прокомментировал сообщения о том, что его экс-супруга лечилась в психиатрической клинике."Ей диагностировали нервный срыв. Но лечение она проходить отказалась", — посетовал он.Мужчина также назвал "глупостью" слухи о том, что Шафирова погибла из-за нападения грабителей. Кроме того, его удивили сообщения СМИ, в которых погибшая фигурировала как "светская львица"."Никто Иру никогда так не называл, это мода такая странная. Просто в новостях начали писать, что она якобы светская львица", — заявил он.Шафиров подчеркнул, что был огорчен смертью бывшей супруги, и выразил сожаление из-за того, что их старшей дочери пришлось узнать о трагедии не от него лично, а из сообщений в Сети.

https://ria.ru/20201223/deputat-1590604786.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/truba-1589911472.html

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россия, москва, происшествия