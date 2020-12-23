https://ria.ru/20201223/zaderzhanie-1590645013.html

В Белоруссии задержали журналистку по делу "пресс-клуба"

В Белоруссии задержали журналистку по делу "пресс-клуба"

Бывшая сотрудница Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Ксения Луцкина, после выборов президента перешедшая в оппозицию, задержана на трое... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T20:49

2020-12-23T20:49

2020-12-23T21:00

протесты в белоруссии

светлана тихановская

весна

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Бывшая сотрудница Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Ксения Луцкина, после выборов президента перешедшая в оппозицию, задержана на трое суток в рамках дела о нарушениях налогового законодательства в журналистской мастерской "Пресс-клуб", сообщила в среду пресс-служба оппозиционного координационного совета.Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в своем Telegram-канале, Луцкина работала на телеканале "Беларусь 2" до августа, после выборов присоединилась к забастовке сотрудников государственного медиахолдинга, после чего уволилась и вошла в основной состав координационного совета. По данным БАЖ, Луцкина вместе с коллегами хотела создать "альтернативное телевидение" на YouTube, проект развивался в том числе при участии академии "Пресс-клуба".Ранее ДФР КГК Белоруссии заявил, что проверяет факты нарушения налогового законодательства в отношении должностных лиц журналистской мастерской "Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, "связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа". Со своей стороны не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна" сообщил, что несколько представителей "Пресс-клуба" задержаны на 72 часа, перед этим у них прошли в обыски.Члены президиума координационного совета и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую оппозиция считает избранным лидером, являются в Белоруссии фигурантами уголовных дел, возбужденных Генпрокуратурой. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Они продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589408720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, весна, александр лукашенко, белоруссия, в мире