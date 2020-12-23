В Белоруссии задержали журналистку по делу "пресс-клуба"
20:49 23.12.2020 (обновлено: 21:00 23.12.2020)
МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Бывшая сотрудница Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Ксения Луцкина, после выборов президента перешедшая в оппозицию, задержана на трое суток в рамках дела о нарушениях налогового законодательства в журналистской мастерской "Пресс-клуб", сообщила в среду пресс-служба оппозиционного координационного совета.
"Ксения Луцкина смогла связаться с отцом. Она сообщила, что задержана на 72 часа ДФР (департаментом финрасследований Комитета госконтроля – ред.) по делу "Пресс-клуба". Завтра адвокат будет пытаться созвониться со следователем", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в своем Telegram-канале, Луцкина работала на телеканале "Беларусь 2" до августа, после выборов присоединилась к забастовке сотрудников государственного медиахолдинга, после чего уволилась и вошла в основной состав координационного совета. По данным БАЖ, Луцкина вместе с коллегами хотела создать "альтернативное телевидение" на YouTube, проект развивался в том числе при участии академии "Пресс-клуба".
Ранее ДФР КГК Белоруссии заявил, что проверяет факты нарушения налогового законодательства в отношении должностных лиц журналистской мастерской "Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, "связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа". Со своей стороны не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна" сообщил, что несколько представителей "Пресс-клуба" задержаны на 72 часа, перед этим у них прошли в обыски.
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