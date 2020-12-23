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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201223/zaderzhanie-1590645013.html
В Белоруссии задержали журналистку по делу "пресс-клуба"
В Белоруссии задержали журналистку по делу "пресс-клуба"
Бывшая сотрудница Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Ксения Луцкина, после выборов президента перешедшая в оппозицию, задержана на трое... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T20:49
2020-12-23T21:00
протесты в белоруссии
светлана тихановская
весна
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Бывшая сотрудница Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Ксения Луцкина, после выборов президента перешедшая в оппозицию, задержана на трое суток в рамках дела о нарушениях налогового законодательства в журналистской мастерской "Пресс-клуб", сообщила в среду пресс-служба оппозиционного координационного совета.Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в своем Telegram-канале, Луцкина работала на телеканале "Беларусь 2" до августа, после выборов присоединилась к забастовке сотрудников государственного медиахолдинга, после чего уволилась и вошла в основной состав координационного совета. По данным БАЖ, Луцкина вместе с коллегами хотела создать "альтернативное телевидение" на YouTube, проект развивался в том числе при участии академии "Пресс-клуба".Ранее ДФР КГК Белоруссии заявил, что проверяет факты нарушения налогового законодательства в отношении должностных лиц журналистской мастерской "Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, "связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа". Со своей стороны не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна" сообщил, что несколько представителей "Пресс-клуба" задержаны на 72 часа, перед этим у них прошли в обыски.Члены президиума координационного совета и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую оппозиция считает избранным лидером, являются в Белоруссии фигурантами уголовных дел, возбужденных Генпрокуратурой. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Они продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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светлана тихановская, весна, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали журналистку по делу "пресс-клуба"

20:49 23.12.2020 (обновлено: 21:00 23.12.2020)
 
© Фото : @Ксения Луцкина/ВКонтактеКсения Луцкина
Ксения Луцкина - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : @Ксения Луцкина/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Бывшая сотрудница Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Ксения Луцкина, после выборов президента перешедшая в оппозицию, задержана на трое суток в рамках дела о нарушениях налогового законодательства в журналистской мастерской "Пресс-клуб", сообщила в среду пресс-служба оппозиционного координационного совета.

"Ксения Луцкина смогла связаться с отцом. Она сообщила, что задержана на 72 часа ДФР (департаментом финрасследований Комитета госконтроля – ред.) по делу "Пресс-клуба". Завтра адвокат будет пытаться созвониться со следователем", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в своем Telegram-канале, Луцкина работала на телеканале "Беларусь 2" до августа, после выборов присоединилась к забастовке сотрудников государственного медиахолдинга, после чего уволилась и вошла в основной состав координационного совета. По данным БАЖ, Луцкина вместе с коллегами хотела создать "альтернативное телевидение" на YouTube, проект развивался в том числе при участии академии "Пресс-клуба".
Ранее ДФР КГК Белоруссии заявил, что проверяет факты нарушения налогового законодательства в отношении должностных лиц журналистской мастерской "Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, "связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа". Со своей стороны не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна" сообщил, что несколько представителей "Пресс-клуба" задержаны на 72 часа, перед этим у них прошли в обыски.
Члены президиума координационного совета и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую оппозиция считает избранным лидером, являются в Белоруссии фигурантами уголовных дел, возбужденных Генпрокуратурой. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Они продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВеснаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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