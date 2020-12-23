Путин напомнил о необходимости решать системные задачи

"Однако вновь хочу подчеркнуть: нужно не только оперативно и четко реализовывать антикризисные решения... Нам ни в коем случае нельзя забывать, сузить, потерять горизонт развития. Поэтому на первый план все больше должно выходить решение системных задач", - сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.