Путин напомнил о необходимости решать системные задачи
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу "О гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В России нужно не только четко реализовывать антикризисные решения, надо решать системные задачи, включая повышение доходов граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Однако вновь хочу подчеркнуть: нужно не только оперативно и четко реализовывать антикризисные решения... Нам ни в коем случае нельзя забывать, сузить, потерять горизонт развития. Поэтому на первый план все больше должно выходить решение системных задач", - сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент уточнил, что это касается увеличения доходов граждан, организации рабочих мест, повышения доступности и качества здравоохранения и образования, создания благоприятных условий для инвестиций и предпринимательства, развития инфраструктуры жилищного строительства.