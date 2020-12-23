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Врачи рассказали, как не заболеть, если живешь вместе с больным COVID-19
Врачи рассказали, как не заболеть, если живешь вместе с больным COVID-19
Ученые и врачи из Калифорнийского университета опубликовали в Forbes советы, как сделать так, чтобы больной COVID-19 не заразил членов семьи, живущих с ним под... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:31
2020-12-23T17:31
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ученые и врачи из Калифорнийского университета опубликовали в Forbes советы, как сделать так, чтобы больной COVID-19 не заразил членов семьи, живущих с ним под одной крышей. Главное правило, по мнению ученых, — уменьшить контакт с больным, и, если есть возможность, отселить его в отдельную комнату. Если планировка квартиры или дома не позволяет этого, стоит позаботиться о частом проветривании комнат. Также ученые предлагают ограничить количество предметов, которыми зараженный будет пользоваться, а рядом с ним всегда держать дезинфицирующее средство для рук и несколько новых масок для лица. Хорошо, по мнению экспертов, предоставить больному постоянный доступ к питью и еде, чтобы ограничить его перемещения по дому. В статье указаны и советы для заразившихся вирусом. По мнению врачей, на самоизоляции крайне важно держать связь с внешним миром через интернет, радио, телевидение, чтобы не чувствовать себя в одиночестве. Еще стоит соблюдать привычный больному распорядок дня в той мере, в которой позволяет состояние здоровье. Например, ложиться спать и просыпаться в привычное время, потому что нарушение циркадных ритмов влечет за собой снижение иммунитета.
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здоровье - общество, общество

Врачи рассказали, как не заболеть, если живешь вместе с больным COVID-19

17:31 23.12.2020
 
© www.welt.deПростуда
Простуда - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© www.welt.de
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ученые и врачи из Калифорнийского университета опубликовали в Forbes советы, как сделать так, чтобы больной COVID-19 не заразил членов семьи, живущих с ним под одной крышей.
Главное правило, по мнению ученых, — уменьшить контакт с больным, и, если есть возможность, отселить его в отдельную комнату. Если планировка квартиры или дома не позволяет этого, стоит позаботиться о частом проветривании комнат.
Также ученые предлагают ограничить количество предметов, которыми зараженный будет пользоваться, а рядом с ним всегда держать дезинфицирующее средство для рук и несколько новых масок для лица.
Хорошо, по мнению экспертов, предоставить больному постоянный доступ к питью и еде, чтобы ограничить его перемещения по дому.
В статье указаны и советы для заразившихся вирусом. По мнению врачей, на самоизоляции крайне важно держать связь с внешним миром через интернет, радио, телевидение, чтобы не чувствовать себя в одиночестве.
Еще стоит соблюдать привычный больному распорядок дня в той мере, в которой позволяет состояние здоровье. Например, ложиться спать и просыпаться в привычное время, потому что нарушение циркадных ритмов влечет за собой снижение иммунитета.
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