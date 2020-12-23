https://ria.ru/20201223/zabolet-1590612544.html

Врачи рассказали, как не заболеть, если живешь вместе с больным COVID-19

Врачи рассказали, как не заболеть, если живешь вместе с больным COVID-19

Ученые и врачи из Калифорнийского университета опубликовали в Forbes советы, как сделать так, чтобы больной COVID-19 не заразил членов семьи, живущих с ним под... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:31

2020-12-23T17:31

2020-12-23T17:31

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ученые и врачи из Калифорнийского университета опубликовали в Forbes советы, как сделать так, чтобы больной COVID-19 не заразил членов семьи, живущих с ним под одной крышей. Главное правило, по мнению ученых, — уменьшить контакт с больным, и, если есть возможность, отселить его в отдельную комнату. Если планировка квартиры или дома не позволяет этого, стоит позаботиться о частом проветривании комнат. Также ученые предлагают ограничить количество предметов, которыми зараженный будет пользоваться, а рядом с ним всегда держать дезинфицирующее средство для рук и несколько новых масок для лица. Хорошо, по мнению экспертов, предоставить больному постоянный доступ к питью и еде, чтобы ограничить его перемещения по дому. В статье указаны и советы для заразившихся вирусом. По мнению врачей, на самоизоляции крайне важно держать связь с внешним миром через интернет, радио, телевидение, чтобы не чувствовать себя в одиночестве. Еще стоит соблюдать привычный больному распорядок дня в той мере, в которой позволяет состояние здоровье. Например, ложиться спать и просыпаться в привычное время, потому что нарушение циркадных ритмов влечет за собой снижение иммунитета.

https://ria.ru/20201223/podarki-1590491507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество