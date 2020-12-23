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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/yaponiya-1590490205.html
Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
Япония закроет въезд из Британии с 24 декабря в связи с обнаружением в этой стране нового штамма коронавируса, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T05:42
2020-12-23T05:43
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
великобритания
япония
токио
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ТОКИО, 23 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Япония закроет въезд из Британии с 24 декабря в связи с обнаружением в этой стране нового штамма коронавируса, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.Въехать в страну смогут только граждане Японии. Согласно действующим сейчас ограничениям, въехать в Японию могут японцы и иностранные граждане с правом длительного проживания в стране. Теперь же разрешение на въезд для всех, кроме граждан Японии, будет временно приостановлено.Для японцев и иностранцев, проживающих в Японии и выехавших в Британию сроком не более чем на 7 дней, въезд будет разрешен, но если до сих пор для этой категории граждан карантин был необязателен, то сейчас они будут обязаны провести в самоизоляции 14 дней. Кроме того, условием для пересечения границы для всех категорий въезжающих из Британии вне зависимости от их гражданства станет отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до приезда.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, япония, токио

Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан

05:42 23.12.2020 (обновлено: 05:43 23.12.2020)
 
© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Япония закроет въезд из Британии с 24 декабря в связи с обнаружением в этой стране нового штамма коронавируса, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.
Въехать в страну смогут только граждане Японии. Согласно действующим сейчас ограничениям, въехать в Японию могут японцы и иностранные граждане с правом длительного проживания в стране. Теперь же разрешение на въезд для всех, кроме граждан Японии, будет временно приостановлено.
Для японцев и иностранцев, проживающих в Японии и выехавших в Британию сроком не более чем на 7 дней, въезд будет разрешен, но если до сих пор для этой категории граждан карантин был необязателен, то сейчас они будут обязаны провести в самоизоляции 14 дней. Кроме того, условием для пересечения границы для всех категорий въезжающих из Британии вне зависимости от их гражданства станет отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до приезда.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19ВеликобританияЯпонияТокио
 
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