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Мишустин заявил об отсутствии проблем с выплатами для семей с детьми

Мишустин заявил об отсутствии проблем с выплатами для семей с детьми

Проблем с оформлением выплат для семей с детьми до 8 лет нет, на сегодняшний день почти 67 миллиардов рублей уже выплачено, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:11

2020-12-23T14:11

2020-12-23T14:35

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Проблем с оформлением выплат для семей с детьми до 8 лет нет, на сегодняшний день почти 67 миллиардов рублей уже выплачено, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Всего уже начислено почти 67 миллиардов рублей. Эти средства получили семьи, в которых воспитывается свыше 13 миллионов детей. В их числе более 400 тысяч ребят, на которых были поданы новые заявления", - отметил премьер.

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михаил мишустин, политика