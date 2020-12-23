Мишустин заявил об отсутствии проблем с выплатами для семей с детьми
14:11 23.12.2020 (обновлено: 14:35 23.12.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Проблем с оформлением выплат для семей с детьми до 8 лет нет, на сегодняшний день почти 67 миллиардов рублей уже выплачено, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ну и естественно, что никаких не было соответствующих проблем, технологически все было четко отработано. На сегодняшнее утро подано почти полмиллиона заявлений, Владимир Владимирович, на детей, которые родились после 1 июля, если родители ранее не получали выплаты, 350 тысяч заявлений поступило на корректировку, номер банковского счета. Тем же семьям, которые в этом году уже получали президентские выплаты, деньги начислялись автоматически без заявления", - сказал Мишустин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.
"Всего уже начислено почти 67 миллиардов рублей. Эти средства получили семьи, в которых воспитывается свыше 13 миллионов детей. В их числе более 400 тысяч ребят, на которых были поданы новые заявления", - отметил премьер.