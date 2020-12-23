https://ria.ru/20201223/vyplaty-1590562220.html

Путин объяснил рекордное количество заявок на новогодние выплаты на детей

Путин объяснил рекордное количество заявок на новогодние выплаты на детей

Рекордное число заявок на выплаты семьям с детьми до 8 лет связано с тем, что люди хотят получить деньги перед Новым годом, пояснил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:10

2020-12-23T14:10

2020-12-23T14:26

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Рекордное число заявок на выплаты семьям с детьми до 8 лет связано с тем, что люди хотят получить деньги перед Новым годом, пояснил президент РФ Владимир Путин."Фактически после объявления вами о единовременных выплатах семьям с детьми до восьми лет на портале государственных услуг была открыта электронная форма для заявлений, и в первые три часа на сайт обратилось свыше полутора миллионов человек, чтобы получить информацию. За это же время было подано около 150 тысяч заявок. Это рекорд по количеству оформленных заявлений через сайт госуслуг", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Для сравнения он привел данные по самой массовой выплате на детей от 3 до 16 лет - тогда за первые три часа на портале было оформлено в полтора раза меньше заявлений.Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей до семи лет включительно, на каждого ребенка.

https://ria.ru/20201218/vyplaty-1589934366.html

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михаил мишустин, владимир путин, общество