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Путин объяснил рекордное количество заявок на новогодние выплаты на детей
Путин объяснил рекордное количество заявок на новогодние выплаты на детей
Рекордное число заявок на выплаты семьям с детьми до 8 лет связано с тем, что люди хотят получить деньги перед Новым годом, пояснил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:10
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михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Рекордное число заявок на выплаты семьям с детьми до 8 лет связано с тем, что люди хотят получить деньги перед Новым годом, пояснил президент РФ Владимир Путин."Фактически после объявления вами о единовременных выплатах семьям с детьми до восьми лет на портале государственных услуг была открыта электронная форма для заявлений, и в первые три часа на сайт обратилось свыше полутора миллионов человек, чтобы получить информацию. За это же время было подано около 150 тысяч заявок. Это рекорд по количеству оформленных заявлений через сайт госуслуг", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Для сравнения он привел данные по самой массовой выплате на детей от 3 до 16 лет - тогда за первые три часа на портале было оформлено в полтора раза меньше заявлений.Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей до семи лет включительно, на каждого ребенка.
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михаил мишустин, владимир путин, общество

Путин объяснил рекордное количество заявок на новогодние выплаты на детей

14:10 23.12.2020 (обновлено: 14:26 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк.
. - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Рекордное число заявок на выплаты семьям с детьми до 8 лет связано с тем, что люди хотят получить деньги перед Новым годом, пояснил президент РФ Владимир Путин.
"Фактически после объявления вами о единовременных выплатах семьям с детьми до восьми лет на портале государственных услуг была открыта электронная форма для заявлений, и в первые три часа на сайт обратилось свыше полутора миллионов человек, чтобы получить информацию. За это же время было подано около 150 тысяч заявок. Это рекорд по количеству оформленных заявлений через сайт госуслуг", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Для сравнения он привел данные по самой массовой выплате на детей от 3 до 16 лет - тогда за первые три часа на портале было оформлено в полтора раза меньше заявлений.

"Михаил Владимирович, это понятно, почему - потому что люди хотят получить эти деньги перед Новым годом. Как мы с вами и планировали. Ну чтобы на столе там, детям какие-то подарки приобрести и так далее. До Нового года люди хотят это сделать. Поэтому и полтора миллиона за три часа заявок", - прервал его выступление Путин.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей до семи лет включительно, на каждого ребенка.
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