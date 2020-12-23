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Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным
Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным
Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал все регионы России объявить в этом году 31 декабря... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:26
2020-12-23T16:26
2020-12-23T19:17
новый год—2021
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал все регионы России объявить в этом году 31 декабря выходным днем.Так президент отреагировал на предложение лидера фракции "Единой России" в Госдуме Сергея Неверова сделать последний день года всероссийским выходным. Депутат пояснил, что Новый год — "это семейный праздник", а граждане традиционно посвящают предновогодний день праздничным хлопотам.Неверов также добавил, что многие регионы уже воспользовались своим правом и объявили 31 декабря выходным днем, "что показало востребованность инициативы". Президент, в свою очередь, отметил, что работа в этот день "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.На сегодня уже более 40 регионов объявили последний день уходящего года выходным. В середине октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому таким днем будет и 31 декабря.
https://ria.ru/20201222/podarok-1590349117.html
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"Отдыхать – не работать": Путин пообещал сделать 31 декабря праздничным днем
Президент России Владимир Путин пообещал сделать 31 декабря нерабочим днем. В этом году он предложил губернаторам принять решение на региональном уровне, а в следующем оно будет принято на федеральном.
2020-12-23T16:26
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владимир путин, общество
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин
на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал все регионы России объявить в этом году 31 декабря выходным днем.
Так президент отреагировал на предложение лидера фракции "Единой России
" в Госдуме Сергея Неверова
сделать последний день года всероссийским выходным. Депутат пояснил, что Новый год — "это семейный праздник", а граждане традиционно посвящают предновогодний день праздничным хлопотам.
Неверов также добавил, что многие регионы уже воспользовались своим правом и объявили 31 декабря выходным днем, "что показало востребованность инициативы".
Президент, в свою очередь, отметил, что работа в этот день "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.
"Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это, а в течение следующего года можно будет необходимое решение принять для того, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня".
На сегодня уже более 40 регионов объявили последний день уходящего года выходным.
В середине октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому таким днем будет и 31 декабря.