https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590595574.html

Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным

Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным

Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал все регионы России объявить в этом году 31 декабря... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:26

2020-12-23T16:26

2020-12-23T19:17

новый год—2021

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал все регионы России объявить в этом году 31 декабря выходным днем.Так президент отреагировал на предложение лидера фракции "Единой России" в Госдуме Сергея Неверова сделать последний день года всероссийским выходным. Депутат пояснил, что Новый год — "это семейный праздник", а граждане традиционно посвящают предновогодний день праздничным хлопотам.Неверов также добавил, что многие регионы уже воспользовались своим правом и объявили 31 декабря выходным днем, "что показало востребованность инициативы". Президент, в свою очередь, отметил, что работа в этот день "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.На сегодня уже более 40 регионов объявили последний день уходящего года выходным. В середине октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому таким днем будет и 31 декабря.

https://ria.ru/20201222/podarok-1590349117.html

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"Отдыхать – не работать": Путин пообещал сделать 31 декабря праздничным днем Президент России Владимир Путин пообещал сделать 31 декабря нерабочим днем. В этом году он предложил губернаторам принять решение на региональном уровне, а в следующем оно будет принято на федеральном. 2020-12-23T16:26 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин, общество