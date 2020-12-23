https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590548107.html

Дегтярев предложил сделать 31 декабря выходным днем только для женщин

Дегтярев предложил сделать 31 декабря выходным днем только для женщин

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что считает объявление 31 декабря выходным днем некоторыми губернаторами пиаром, и предложил в... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:04

2020-12-23T13:04

2020-12-23T13:04

новый год—2021

султан хамзаев

михаил дегтярев

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что считает объявление 31 декабря выходным днем некоторыми губернаторами пиаром, и предложил в последний день в году разрешить не работать женщинам, а мужчин отпустить домой после обеда.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Более 40 регионов уже объявили последний день этого года выходным."Поэтому мне кажется, нам надо не постановления подписывать, которые не работают, а просто дружно решить, что мы 31-го отпускаем всех женщин с работы - готовиться, семейный праздник Новый год, а сами работаем до обеда - и идем праздновать новый год в семьи. Я имею в виду мужчин. Так будет честнее, чем объявить громогласно, а 31-го 90 процентов тружеников нашего края пойдут на работу. Поэтому я не вижу необходимости пиариться на 31 декабря, мы просто отпустим всех женщин домой 30-го вечером. Кто-то если хочет отпустить всех мужчин - ради бога! Это право работодателей. Не хочу, чтобы наш край стоял в ряду регионов, где губернатор принял решение, на которое не имеет права", - заключил он.

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590532632.html

хабаровский край

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султан хамзаев, михаил дегтярев, хабаровский край, общество