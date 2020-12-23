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Дегтярев предложил сделать 31 декабря выходным днем только для женщин
Дегтярев предложил сделать 31 декабря выходным днем только для женщин
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что считает объявление 31 декабря выходным днем некоторыми губернаторами пиаром, и предложил в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:04
2020-12-23T13:04
новый год—2021
султан хамзаев
михаил дегтярев
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что считает объявление 31 декабря выходным днем некоторыми губернаторами пиаром, и предложил в последний день в году разрешить не работать женщинам, а мужчин отпустить домой после обеда.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Более 40 регионов уже объявили последний день этого года выходным."Поэтому мне кажется, нам надо не постановления подписывать, которые не работают, а просто дружно решить, что мы 31-го отпускаем всех женщин с работы - готовиться, семейный праздник Новый год, а сами работаем до обеда - и идем праздновать новый год в семьи. Я имею в виду мужчин. Так будет честнее, чем объявить громогласно, а 31-го 90 процентов тружеников нашего края пойдут на работу. Поэтому я не вижу необходимости пиариться на 31 декабря, мы просто отпустим всех женщин домой 30-го вечером. Кто-то если хочет отпустить всех мужчин - ради бога! Это право работодателей. Не хочу, чтобы наш край стоял в ряду регионов, где губернатор принял решение, на которое не имеет права", - заключил он.
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султан хамзаев, михаил дегтярев, хабаровский край, общество

Дегтярев предложил сделать 31 декабря выходным днем только для женщин

13:04 23.12.2020
 
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
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ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что считает объявление 31 декабря выходным днем некоторыми губернаторами пиаром, и предложил в последний день в году разрешить не работать женщинам, а мужчин отпустить домой после обеда.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Более 40 регионов уже объявили последний день этого года выходным.
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"Вижу много обращений на эту тему, но у краевого правительства и губернатора нет права делать 31 декабря выходным днем или переносить выходные или праздничные дни. Поэтому когда я вижу этот парад - объявить 31 декабря выходным днем - со стороны некоторых губернаторов, их уже там несколько десятков, то мне кажется, что это больше похоже на пиар. Если я подпишу постановление о выходном дне, то оно будет касаться только чиновников правительства. Но будет ли это справедливым? Я не уверен. Когда человек будет идти на предприятие работать 31-го, а мои коллеги из правительства, из бюджетной сферы будут идти покупать елку", - сказал Дегтярев журналистам в ходе прямой линии.
"Поэтому мне кажется, нам надо не постановления подписывать, которые не работают, а просто дружно решить, что мы 31-го отпускаем всех женщин с работы - готовиться, семейный праздник Новый год, а сами работаем до обеда - и идем праздновать новый год в семьи. Я имею в виду мужчин. Так будет честнее, чем объявить громогласно, а 31-го 90 процентов тружеников нашего края пойдут на работу. Поэтому я не вижу необходимости пиариться на 31 декабря, мы просто отпустим всех женщин домой 30-го вечером. Кто-то если хочет отпустить всех мужчин - ради бога! Это право работодателей. Не хочу, чтобы наш край стоял в ряду регионов, где губернатор принял решение, на которое не имеет права", - заключил он.
 
Новый год—2021Султан ХамзаевМихаил ДегтяревХабаровский крайОбщество
 
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