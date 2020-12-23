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Памфилова предсказала высокую конкуренцию на выборах в Госдуму
Памфилова предсказала высокую конкуренцию на выборах в Госдуму
Конкуренция на выборах в 2021 году будет высокой по всем направлениям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:10
2020-12-23T13:10
элла памфилова
госдума рф
политика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Конкуренция на выборах в 2021 году будет высокой по всем направлениям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Конкуренция будет высокой по всем направлениям, я в этом не сомневаюсь абсолютно",- сказала Памфилова журналистам.Она добавила, что 16 партий смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей."Количество партий уменьшилось, но качество их улучшилось, остаются живые, то есть идёт естественный отбор" - отметила Памфилова.Председатель ЦИК напомнила, что в прошедшую кампанию был очень низкий процент отказов в регистрации кандидатов - менее 5%.Она выразила надежду, что к развитию пандемии избирательная система сможет адаптироваться."Я уверена, что к этому моменту в любом случае способы общения избирателей с кандидатами будут найдены, адекватные той ситуации, которая будет. Мы тоже будем помогать и подсказывать, учить и партии, и наблюдателей, и СМИ", - подчеркнула она.
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элла памфилова, госдума рф, политика

Памфилова предсказала высокую конкуренцию на выборах в Госдуму

13:10 23.12.2020
 
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Конкуренция на выборах в 2021 году будет высокой по всем направлениям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Конкуренция будет высокой по всем направлениям, я в этом не сомневаюсь абсолютно",- сказала Памфилова журналистам.
Она добавила, что 16 партий смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей.
"Количество партий уменьшилось, но качество их улучшилось, остаются живые, то есть идёт естественный отбор" - отметила Памфилова.
Председатель ЦИК напомнила, что в прошедшую кампанию был очень низкий процент отказов в регистрации кандидатов - менее 5%.
Она выразила надежду, что к развитию пандемии избирательная система сможет адаптироваться.
"Я уверена, что к этому моменту в любом случае способы общения избирателей с кандидатами будут найдены, адекватные той ситуации, которая будет. Мы тоже будем помогать и подсказывать, учить и партии, и наблюдателей, и СМИ", - подчеркнула она.
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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