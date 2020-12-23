https://ria.ru/20201223/vybory-1590549718.html

Памфилова предсказала высокую конкуренцию на выборах в Госдуму

Памфилова предсказала высокую конкуренцию на выборах в Госдуму

Конкуренция на выборах в 2021 году будет высокой по всем направлениям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:10

2020-12-23T13:10

2020-12-23T13:10

элла памфилова

госдума рф

политика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Конкуренция на выборах в 2021 году будет высокой по всем направлениям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Конкуренция будет высокой по всем направлениям, я в этом не сомневаюсь абсолютно",- сказала Памфилова журналистам.Она добавила, что 16 партий смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей."Количество партий уменьшилось, но качество их улучшилось, остаются живые, то есть идёт естественный отбор" - отметила Памфилова.Председатель ЦИК напомнила, что в прошедшую кампанию был очень низкий процент отказов в регистрации кандидатов - менее 5%.Она выразила надежду, что к развитию пандемии избирательная система сможет адаптироваться."Я уверена, что к этому моменту в любом случае способы общения избирателей с кандидатами будут найдены, адекватные той ситуации, которая будет. Мы тоже будем помогать и подсказывать, учить и партии, и наблюдателей, и СМИ", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20201223/vybory-1590513938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, госдума рф, политика