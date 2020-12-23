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Вирусолог оценил прогноз по третьей волне COVID-19 в России
Вирусолог оценил прогноз по третьей волне COVID-19 в России
Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в комментарии... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:49
2020-12-23T14:51
россия
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в комментарии НСН заявил, что говорить о третьей волне пока преждевременно."Я представляю себе выражение "третья волна", когда что-то спало, а потом опять накатывает, примерно такой же высоты. А у нас что-то спадает? Я не понимаю, при чем здесь третья волна?" — отметил он.При этом вирусолог добавил, что летом подобный спад можно было наблюдать, хотя распространение коронавируса не прекратилось окончательно.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице осложняется. По его словам, на прошлой неделе в Москве наблюдалось снижение заболеваемости на 12 процентов,однако сейчас наблюдается рост 5 процентов, увеличилось количество госпитализированных. При это градоначальник отметил, что в настоящее время задействовано 18 тысяч единиц коечного фонда, из них 30 процентов. свободно. Он заверил, что система здравоохранения справляется с нагрузкой, все звенья работают стабильно.За минувшие сутки в России выявили 27 250 заболевших COVID-19, у 14,9 процента из них симптомов нет. Умерли 549 человек, вылечились более 24,4 тысячи.Всего за время пандемии в России зафиксировали более 2,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, жертвами болезни стали более 52,4 тысячи человек, выздоровели свыше 2,3 миллиона россиян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Вирусолог оценил прогноз по третьей волне COVID-19 в России

14:49 23.12.2020 (обновлено: 14:51 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл ШипицинКислородная маска в операционной больницы
Кислородная маска в операционной больницы - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в комментарии НСН заявил, что говорить о третьей волне пока преждевременно.
"Я представляю себе выражение "третья волна", когда что-то спало, а потом опять накатывает, примерно такой же высоты. А у нас что-то спадает? Я не понимаю, при чем здесь третья волна?" — отметил он.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 14:03Распространение нового коронавируса
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При этом вирусолог добавил, что летом подобный спад можно было наблюдать, хотя распространение коронавируса не прекратилось окончательно.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице осложняется. По его словам, на прошлой неделе в Москве наблюдалось снижение заболеваемости на 12 процентов,однако сейчас наблюдается рост 5 процентов, увеличилось количество госпитализированных. При это градоначальник отметил, что в настоящее время задействовано 18 тысяч единиц коечного фонда, из них 30 процентов. свободно. Он заверил, что система здравоохранения справляется с нагрузкой, все звенья работают стабильно.
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За минувшие сутки в России выявили 27 250 заболевших COVID-19, у 14,9 процента из них симптомов нет. Умерли 549 человек, вылечились более 24,4 тысячи.
Всего за время пандемии в России зафиксировали более 2,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, жертвами болезни стали более 52,4 тысячи человек, выздоровели свыше 2,3 миллиона россиян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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