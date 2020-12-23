https://ria.ru/20201223/volna-1590572119.html

Вирусолог оценил прогноз по третьей волне COVID-19 в России

Вирусолог оценил прогноз по третьей волне COVID-19 в России

Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в комментарии... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:49

2020-12-23T14:49

2020-12-23T14:51

россия

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582873313_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_1e16dd03db87fe40c6eda016c477214f.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в комментарии НСН заявил, что говорить о третьей волне пока преждевременно."Я представляю себе выражение "третья волна", когда что-то спало, а потом опять накатывает, примерно такой же высоты. А у нас что-то спадает? Я не понимаю, при чем здесь третья волна?" — отметил он.При этом вирусолог добавил, что летом подобный спад можно было наблюдать, хотя распространение коронавируса не прекратилось окончательно.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице осложняется. По его словам, на прошлой неделе в Москве наблюдалось снижение заболеваемости на 12 процентов,однако сейчас наблюдается рост 5 процентов, увеличилось количество госпитализированных. При это градоначальник отметил, что в настоящее время задействовано 18 тысяч единиц коечного фонда, из них 30 процентов. свободно. Он заверил, что система здравоохранения справляется с нагрузкой, все звенья работают стабильно.За минувшие сутки в России выявили 27 250 заболевших COVID-19, у 14,9 процента из них симптомов нет. Умерли 549 человек, вылечились более 24,4 тысячи.Всего за время пандемии в России зафиксировали более 2,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, жертвами болезни стали более 52,4 тысячи человек, выздоровели свыше 2,3 миллиона россиян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201223/pamyat-1590559770.html

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590554300.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество