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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/vaktsinatsiya-1590651508.html
Россиянам разрешат записываться на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги
Россиянам разрешат записываться на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минздравом до 31 января обеспечить возможность записи на вакцинацию от коронавируса через портал... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T22:36
2020-12-23T22:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий чернышенко
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минздравом до 31 января обеспечить возможность записи на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.Кроме того, ведомствам поручено определить приоритизацию граждан на вакцинацию от коронавируса в зависимости от возраста и места работы.Срок исполнения поручения - 31 января 2021 года.В начале декабря президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в РФ, отметив, что уже более двух миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие дни. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий чернышенко, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин

Россиянам разрешат записываться на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги

22:36 23.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат "Гам-Ковид-Вак" во время вакцинации от короновируса
Медицинский работник набирает в шприц препарат Гам-Ковид-Вак во время вакцинации от короновируса - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минздравом до 31 января обеспечить возможность записи на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.

"Минцифры совместно с Минздравом обеспечить... реализацию сервиса записи граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством единого портала государственных услуг (далее - ЕПГУ) и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее - ЕГИСЗ)", - говорится в поручении вице-премьера по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое передали в аппарате.

Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
Кроме того, ведомствам поручено определить приоритизацию граждан на вакцинацию от коронавируса в зависимости от возраста и места работы.
Срок исполнения поручения - 31 января 2021 года.
В начале декабря президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в РФ, отметив, что уже более двух миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие дни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ЧернышенкоЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
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