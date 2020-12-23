https://ria.ru/20201223/vaktsinatsiya-1590651508.html

Россиянам разрешат записываться на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги

Россиянам разрешат записываться на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минздравом до 31 января обеспечить возможность записи на вакцинацию от коронавируса через портал... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T22:36

2020-12-23T22:36

2020-12-23T22:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дмитрий чернышенко

здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минздравом до 31 января обеспечить возможность записи на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.Кроме того, ведомствам поручено определить приоритизацию граждан на вакцинацию от коронавируса в зависимости от возраста и места работы.Срок исполнения поручения - 31 января 2021 года.В начале декабря президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в РФ, отметив, что уже более двух миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие дни. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий чернышенко, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин