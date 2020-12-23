Россиянам разрешат записываться на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат "Гам-Ковид-Вак" во время вакцинации от короновируса
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минздравом до 31 января обеспечить возможность записи на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
"Минцифры совместно с Минздравом обеспечить... реализацию сервиса записи граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством единого портала государственных услуг (далее - ЕПГУ) и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее - ЕГИСЗ)", - говорится в поручении вице-премьера по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое передали в аппарате.
Кроме того, ведомствам поручено определить приоритизацию граждан на вакцинацию от коронавируса в зависимости от возраста и места работы.
Срок исполнения поручения - 31 января 2021 года.
В начале декабря президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в РФ, отметив, что уже более двух миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие дни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.