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https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590577777.html
Pfizer и BioNTech поставят дополнительную партию вакцины в США
Pfizer и BioNTech поставят дополнительную партию вакцины в США
Компании Pfizer и BioNTech поставят в США дополнительно 100 миллионов доз разработанной ими вакцины от коронавируса, говорится в заявлении BioNTech. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:11
2020-12-23T15:50
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Компании Pfizer и BioNTech поставят в США дополнительно 100 миллионов доз разработанной ими вакцины от коронавируса, говорится в заявлении BioNTech.Таким образом, Соединенные Штаты получат в общей сложности 200 миллионов доз вакцины производства Pfizer и BioNTech."Компании рассчитывают поставить все 200 миллионов доз для (программы администрации США - ред.) Operation Warp Speed к 31 июля 2021 года", - отмечается в пресс-релизе.Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) ранее выдало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech. Вслед за этим на прошлой неделе разрешение на экстренное применение получила и вакцина компании Moderna.Вакциной Pfizer-BioNTech привился в понедельник и избранный президент США Джо Байден. Ему ввели первую дозу вакцины в больнице ChristianaCare в Ньюарке, штат Делавэр, в ходе трансляции в прямом эфире.США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 18 миллионов человек, скончались более 322 тысяч заболевших.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, в мире

Pfizer и BioNTech поставят дополнительную партию вакцины в США

15:11 23.12.2020 (обновлено: 15:50 23.12.2020)
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AP Photo / Ariel Schalit
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Компании Pfizer и BioNTech поставят в США дополнительно 100 миллионов доз разработанной ими вакцины от коронавируса, говорится в заявлении BioNTech.
"Pfizer и BioNTech объявили сегодня о втором соглашении с правительством США о поставке дополнительно 100 миллионов доз вакцины", - сказано в пресс-релизе на сайте компании.
Таким образом, Соединенные Штаты получат в общей сложности 200 миллионов доз вакцины производства Pfizer и BioNTech.
"Компании рассчитывают поставить все 200 миллионов доз для (программы администрации США - ред.) Operation Warp Speed к 31 июля 2021 года", - отмечается в пресс-релизе.
Указатель в Университете здравоохранения Индианы, где будет проходить введение вакцины Pfizer против коронавируса (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
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Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) ранее выдало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech. Вслед за этим на прошлой неделе разрешение на экстренное применение получила и вакцина компании Moderna.
Вакциной Pfizer-BioNTech привился в понедельник и избранный президент США Джо Байден. Ему ввели первую дозу вакцины в больнице ChristianaCare в Ньюарке, штат Делавэр, в ходе трансляции в прямом эфире.
США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 18 миллионов человек, скончались более 322 тысяч заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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