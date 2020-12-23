https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590577777.html

Pfizer и BioNTech поставят дополнительную партию вакцины в США

Pfizer и BioNTech поставят дополнительную партию вакцины в США

Компании Pfizer и BioNTech поставят в США дополнительно 100 миллионов доз разработанной ими вакцины от коронавируса, говорится в заявлении BioNTech. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:11

2020-12-23T15:11

2020-12-23T15:50

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Компании Pfizer и BioNTech поставят в США дополнительно 100 миллионов доз разработанной ими вакцины от коронавируса, говорится в заявлении BioNTech.Таким образом, Соединенные Штаты получат в общей сложности 200 миллионов доз вакцины производства Pfizer и BioNTech."Компании рассчитывают поставить все 200 миллионов доз для (программы администрации США - ред.) Operation Warp Speed к 31 июля 2021 года", - отмечается в пресс-релизе.Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) ранее выдало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech. Вслед за этим на прошлой неделе разрешение на экстренное применение получила и вакцина компании Moderna.Вакциной Pfizer-BioNTech привился в понедельник и избранный президент США Джо Байден. Ему ввели первую дозу вакцины в больнице ChristianaCare в Ньюарке, штат Делавэр, в ходе трансляции в прямом эфире.США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 18 миллионов человек, скончались более 322 тысяч заболевших.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201220/vaktsiny-1590124586.html

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