https://ria.ru/20201223/urgant-1590535206.html

Ургант подшутил над возрождением "Дома-2"

Ургант подшутил над возрождением "Дома-2"

В шоу "Вечерний Ургант" ведущий прокомментировал заголовок одного из СМИ о том, что шоу "Дом-2", которое больше не будет выходить на ТНТ, "возродят" на другом... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:54

2020-12-23T13:54

2020-12-23T13:54

шоубиз

знаменитости

звезды

иван ургант

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577942162_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_00ad9078a20869935a5b2ef0e22bae01.jpg

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В шоу "Вечерний Ургант" ведущий прокомментировал заголовок одного из СМИ о том, что шоу "Дом-2", которое больше не будет выходить на ТНТ, "возродят" на другом канале.Ургант удивился, зачем журналисты использовали слово "возродят".Далее Ургант продолжил иронизировать над сообщением с таким заголовком."Как сообщает эту благую весть "СтарХит" и его главный редактор – апостол Андрей, 15 февраля 2021 года съемки проекта намерены возобновить", – предложил свой ироничный вариант новости телеведущий.Ургант также добавил, что "это первый случай, когда схождение благодатного огня произошло не на Пасху, а на Рождество"."Давай назовем это схождением благодатного огня–2", – предложил он соведущему шоу.

https://ria.ru/20201222/dom-2--1590368325.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, иван ургант