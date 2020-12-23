https://ria.ru/20201223/urgant-1590535206.html
Ургант подшутил над возрождением "Дома-2"
Ургант подшутил над возрождением "Дома-2"
В шоу "Вечерний Ургант" ведущий прокомментировал заголовок одного из СМИ о том, что шоу "Дом-2", которое больше не будет выходить на ТНТ, "возродят" на другом... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:54
2020-12-23T13:54
2020-12-23T13:54
шоубиз
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иван ургант
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В шоу "Вечерний Ургант" ведущий прокомментировал заголовок одного из СМИ о том, что шоу "Дом-2", которое больше не будет выходить на ТНТ, "возродят" на другом канале.Ургант удивился, зачем журналисты использовали слово "возродят".Далее Ургант продолжил иронизировать над сообщением с таким заголовком."Как сообщает эту благую весть "СтарХит" и его главный редактор – апостол Андрей, 15 февраля 2021 года съемки проекта намерены возобновить", – предложил свой ироничный вариант новости телеведущий.Ургант также добавил, что "это первый случай, когда схождение благодатного огня произошло не на Пасху, а на Рождество"."Давай назовем это схождением благодатного огня–2", – предложил он соведущему шоу.
https://ria.ru/20201222/dom-2--1590368325.html
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РИА Новости
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знаменитости, звезды, иван ургант
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости.
В шоу "Вечерний Ургант" ведущий прокомментировал
заголовок одного из СМИ о том, что шоу "Дом-2", которое больше не будет
выходить на ТНТ, "возродят" на другом канале.
Ургант удивился, зачем журналисты использовали слово "возродят".
"Давайте скажем: "Реалити-шоу "Дом-2" воскреснет на другом канале", – предложил свой вариант ведущий.
Далее Ургант продолжил иронизировать над сообщением с таким заголовком.
"Как сообщает эту благую весть "СтарХит" и его главный редактор – апостол Андрей, 15 февраля 2021 года съемки проекта намерены возобновить", – предложил свой ироничный вариант новости телеведущий.
Ургант также добавил, что "это первый случай, когда схождение благодатного огня произошло не на Пасху, а на Рождество".
"Давай назовем это схождением благодатного огня–2", – предложил он соведущему шоу.