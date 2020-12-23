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https://ria.ru/20201223/urgant-1590535206.html
Ургант подшутил над возрождением "Дома-2"
Ургант подшутил над возрождением "Дома-2"
В шоу "Вечерний Ургант" ведущий прокомментировал заголовок одного из СМИ о том, что шоу "Дом-2", которое больше не будет выходить на ТНТ, "возродят" на другом... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:54
2020-12-23T13:54
шоубиз
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иван ургант
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В шоу "Вечерний Ургант" ведущий прокомментировал заголовок одного из СМИ о том, что шоу "Дом-2", которое больше не будет выходить на ТНТ, "возродят" на другом канале.Ургант удивился, зачем журналисты использовали слово "возродят".Далее Ургант продолжил иронизировать над сообщением с таким заголовком."Как сообщает эту благую весть "СтарХит" и его главный редактор – апостол Андрей, 15 февраля 2021 года съемки проекта намерены возобновить", – предложил свой ироничный вариант новости телеведущий.Ургант также добавил, что "это первый случай, когда схождение благодатного огня произошло не на Пасху, а на Рождество"."Давай назовем это схождением благодатного огня–2", – предложил он соведущему шоу.
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знаменитости, звезды, иван ургант

Ургант подшутил над возрождением "Дома-2"

13:54 23.12.2020
 
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XXI Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В шоу "Вечерний Ургант" ведущий прокомментировал заголовок одного из СМИ о том, что шоу "Дом-2", которое больше не будет выходить на ТНТ, "возродят" на другом канале.
Ургант удивился, зачем журналисты использовали слово "возродят".

"Давайте скажем: "Реалити-шоу "Дом-2" воскреснет на другом канале", – предложил свой вариант ведущий.

Далее Ургант продолжил иронизировать над сообщением с таким заголовком.
"Как сообщает эту благую весть "СтарХит" и его главный редактор – апостол Андрей, 15 февраля 2021 года съемки проекта намерены возобновить", – предложил свой ироничный вариант новости телеведущий.
Ургант также добавил, что "это первый случай, когда схождение благодатного огня произошло не на Пасху, а на Рождество".
"Давай назовем это схождением благодатного огня–2", – предложил он соведущему шоу.
Стоп-кадр реалити-шоу Дом-2 - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 12:54Шоубиз
Источник рассказал, на какой телеканал может переехать шоу "Дом-2"
 
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