https://ria.ru/20201223/ugroza-1590580438.html

Немецкий генерал назвал Россию самой большой угрозой для НАТО

Немецкий генерал назвал Россию самой большой угрозой для НАТО

Генерал бундесвера и начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что НАТО повернулась на Восток РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:22

2020-12-23T15:22

2020-12-23T15:22

россия

восточная европа

нато

европа

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:262:2932:1911_1920x0_80_0_0_72afc067ada5eb6d76daf809792a7c43.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Генерал бундесвера и начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что НАТО повернулась на Восток из-за "российской угрозы".По его словам, обстановка в Восточной Европы и до ситуации с Крымом была нестабильной. "Российская угроза реальна", — отметил Зембритцки, так как страна не только "наращивает вооружения", но и активно занимается модернизацией армии и демонстрирует "свои претензии на власть".Отвечая на вопрос, можно ли назвать Россию главной угрозой, он сказал "определенно". При этом генерал подчеркнул, что исламский террор угрожает больше каждому отдельно взятому человеку. "Но мы как военные не можем противостоять ему. А Китай находится довольно далеко от нас территориально", — рассказал он в интервью.По словам Зембритцки, в Польше, а также еще трех прибалтийских странах есть четыре боевые группы НАТО, чтобы противостоять российской угрозе. Кроме того, у альянса в Европе находятся мощные силы, которые готовятся к возможным кризисам. Это, по его словам, является реальной сдерживающей силой для россиян.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20201223/sblizhenie-1590510628.html

россия

восточная европа

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восточная европа, нато, европа, сша, в мире