Онлайн-конференция замминистра экономразвития Владислава Федулова
25 декабря в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Владислава ФЕДУЛОВА на тему: "Итоги 2020 года: ключевые проекты Минэкономразвития в области цифровой экономики".
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Как обеспечивалась реализация Федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" Национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"?
Создана ли нормативная база для преобразования бумажных документов в электронный вид? Какие правовые условия необходимы для тестирования новых технологий в повседневной жизни? В чем суть Концепции регулирования технологий искусственного интеллекта?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Как обеспечивалась реализация Федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" Национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"?
Создана ли нормативная база для преобразования бумажных документов в электронный вид? Какие правовые условия необходимы для тестирования новых технологий в повседневной жизни? В чем суть Концепции регулирования технологий искусственного интеллекта?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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