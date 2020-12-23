https://ria.ru/20201223/tsifrovaya-ekonomika-1590573953.html

Онлайн-конференция замминистра экономразвития Владислава Федулова

Онлайн-конференция замминистра экономразвития Владислава Федулова

25 декабря в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Владислава ФЕДУЛОВА на тему: "Итоги 2020 года: ключевые проекты Минэкономразвития в области цифровой экономики".

2020-12-23T14:57

2020-12-23T14:57

2020-12-23T14:57

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Задать вопросКак обеспечивалась реализация Федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" Национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"?Создана ли нормативная база для преобразования бумажных документов в электронный вид? Какие правовые условия необходимы для тестирования новых технологий в повседневной жизни? В чем суть Концепции регулирования технологий искусственного интеллекта?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы