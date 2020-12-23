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Онлайн-конференция замминистра экономразвития Владислава Федулова
Онлайн-конференция замминистра экономразвития Владислава Федулова
25 декабря в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Владислава ФЕДУЛОВА на тему: "Итоги 2020 года: ключевые проекты Минэкономразвития в области цифровой экономики".
2020-12-23T14:57
2020-12-23T14:57
анонсы
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Задать вопросКак обеспечивалась реализация Федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" Национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"?Создана ли нормативная база для преобразования бумажных документов в электронный вид? Какие правовые условия необходимы для тестирования новых технологий в повседневной жизни? В чем суть Концепции регулирования технологий искусственного интеллекта?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Онлайн-конференция замминистра экономразвития Владислава Федулова

14:57 23.12.2020
 
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25 декабря в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Владислава ФЕДУЛОВА на тему: "Итоги 2020 года: ключевые проекты Минэкономразвития в области цифровой экономики".
Задать вопрос

Как обеспечивалась реализация Федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" Национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"?
Создана ли нормативная база для преобразования бумажных документов в электронный вид? Какие правовые условия необходимы для тестирования новых технологий в повседневной жизни? В чем суть Концепции регулирования технологий искусственного интеллекта?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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