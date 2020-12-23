Путин назвал условие строительства нового парламентского центра

"По поводу нового здания или комплекса зданий для Государственной думы. Если действительно это не будет связано с дополнительными, серьезными во всяком случае, дополнительными расходами федерального бюджета или будет сделано за счета обмена объектами недвижимости, в том числе и с правительством Москвы, да, это можно сделать. Почему нет? Если действительно стоимости этих объектов, которые будут переданы Москве, будет достаточно для покрытия всех расходов, связанных с новым строительством, то это сделать можно. Надо только внимательно подсчитать, так ли это будет на самом деле. В принципе, я не против", - ответил Путин.