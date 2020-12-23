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Путин назвал условие строительства нового парламентского центра
Путин назвал условие строительства нового парламентского центра
Президент РФ Владимир Путин назвал возможным строительство нового парламентского центра, если это не будет связано с серьезными дополнительными расходами... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:27
2020-12-23T17:27
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владимир путин
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владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал возможным строительство нового парламентского центра, если это не будет связано с серьезными дополнительными расходами федерального бюджета.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госсовета в среду в очередной раз поднял тему нового здания для российского парламента. "103 года назад большевики закрыли Таврический дворец на замок. Ельцин расстрелял парламент. До сих пор парламент России бомж, а все парламенты мира сидят в самых лучших зданиях", - сказал он.Жириновский напомнил о своем предложении строительства нового здания за счет московского правительства или инвесторов в обмен на нынешнее здание, "этот лакомый кусочек Охотный ряд, дом 1".
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россия, лдпр, владимир путин, борис ельцин, владимир жириновский, политика

Путин назвал условие строительства нового парламентского центра

17:27 23.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал возможным строительство нового парламентского центра, если это не будет связано с серьезными дополнительными расходами федерального бюджета.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госсовета в среду в очередной раз поднял тему нового здания для российского парламента. "103 года назад большевики закрыли Таврический дворец на замок. Ельцин расстрелял парламент. До сих пор парламент России бомж, а все парламенты мира сидят в самых лучших зданиях", - сказал он.
Жириновский напомнил о своем предложении строительства нового здания за счет московского правительства или инвесторов в обмен на нынешнее здание, "этот лакомый кусочек Охотный ряд, дом 1".

"По поводу нового здания или комплекса зданий для Государственной думы. Если действительно это не будет связано с дополнительными, серьезными во всяком случае, дополнительными расходами федерального бюджета или будет сделано за счета обмена объектами недвижимости, в том числе и с правительством Москвы, да, это можно сделать. Почему нет? Если действительно стоимости этих объектов, которые будут переданы Москве, будет достаточно для покрытия всех расходов, связанных с новым строительством, то это сделать можно. Надо только внимательно подсчитать, так ли это будет на самом деле. В принципе, я не против", - ответил Путин.

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РоссияЛДПРВладимир ПутинБорис ЕльцинВладимир ЖириновскийПолитика
 
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