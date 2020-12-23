Путин назвал условие строительства нового парламентского центра
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал возможным строительство нового парламентского центра, если это не будет связано с серьезными дополнительными расходами федерального бюджета.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госсовета в среду в очередной раз поднял тему нового здания для российского парламента. "103 года назад большевики закрыли Таврический дворец на замок. Ельцин расстрелял парламент. До сих пор парламент России бомж, а все парламенты мира сидят в самых лучших зданиях", - сказал он.
Жириновский напомнил о своем предложении строительства нового здания за счет московского правительства или инвесторов в обмен на нынешнее здание, "этот лакомый кусочек Охотный ряд, дом 1".
"По поводу нового здания или комплекса зданий для Государственной думы. Если действительно это не будет связано с дополнительными, серьезными во всяком случае, дополнительными расходами федерального бюджета или будет сделано за счета обмена объектами недвижимости, в том числе и с правительством Москвы, да, это можно сделать. Почему нет? Если действительно стоимости этих объектов, которые будут переданы Москве, будет достаточно для покрытия всех расходов, связанных с новым строительством, то это сделать можно. Надо только внимательно подсчитать, так ли это будет на самом деле. В принципе, я не против", - ответил Путин.