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Стали известны подробности ЧП во Франции, где мужчина застрелил жандармов
Стали известны подробности ЧП во Франции, где мужчина застрелил жандармов
Мэр французской коммуны Сен-Жюст в провинции Пью-де-дом, где были убиты трое жандармов, сообщил, что операция продолжается, стрелявший пока не задержан,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:07
2020-12-23T10:52
франция
в мире
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мэр французской коммуны Сен-Жюст в провинции Пью-де-дом, где были убиты трое жандармов, сообщил, что операция продолжается, стрелявший пока не задержан, выясняется, мог ли он сбежать.Телеканал BFMTV сообщил, что в среду утром жандармы получили сообщение о домашнем насилии. Прибыв на место, они попытались спасти укрывшуюся на крыше дома женщину. Находившийся в доме мужчина выстрелил в двух жандармов, убив одного из них, после чего выстрелил еще в двоих жандармов, находившихся рядом с домом, они тоже скончались. После этого мужчина поджег свой дом.Мэр Сен-Жюста Франсуа Шотар подтвердил, что мужчина убил трех жандармов и ранил еще одного.На месте, по его словам, находятся сотрудники группы вмешательства Национальной жандармерии Франции.По данным телеканала, женщина, укрывавшаяся на крыша дома, сейчас в безопасности. Стрелявший, как отмечает телеканал, был известен правоохранителям в связи с проблемами, связанными с опекой над детьми.Позже ТВ со ссылкой на источники в жандармерии сообщило, что стрелявший скрылся.Глава МВД Жеральд Дарменен подтвердил, что трое жандармов погибли. По его словам, жизни четвертого жандарма, в которого также стреляли, ничего не угрожает. Министр заявил, что на месте работает группа вмешательства Национальной жандармерии, операция продолжается.
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франция, в мире

Стали известны подробности ЧП во Франции, где мужчина застрелил жандармов

09:07 23.12.2020 (обновлено: 10:52 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время всеобщей забастовки во Франции на улицах Парижа. 5 февраля 2019
Сотрудники правоохранительных органов во время всеобщей забастовки во Франции на улицах Парижа. 5 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мэр французской коммуны Сен-Жюст в провинции Пью-де-дом, где были убиты трое жандармов, сообщил, что операция продолжается, стрелявший пока не задержан, выясняется, мог ли он сбежать.
Телеканал BFMTV сообщил, что в среду утром жандармы получили сообщение о домашнем насилии. Прибыв на место, они попытались спасти укрывшуюся на крыше дома женщину. Находившийся в доме мужчина выстрелил в двух жандармов, убив одного из них, после чего выстрелил еще в двоих жандармов, находившихся рядом с домом, они тоже скончались. После этого мужчина поджег свой дом.
Мэр Сен-Жюста Франсуа Шотар подтвердил, что мужчина убил трех жандармов и ранил еще одного.
"Так как дом полностью уничтожен пожаром, неизвестно, скончался ли он (стрелявший) или сбежал", - сказал мэр в эфире телеканала BFMTV.
На месте, по его словам, находятся сотрудники группы вмешательства Национальной жандармерии Франции.
По данным телеканала, женщина, укрывавшаяся на крыша дома, сейчас в безопасности. Стрелявший, как отмечает телеканал, был известен правоохранителям в связи с проблемами, связанными с опекой над детьми.
Позже ТВ со ссылкой на источники в жандармерии сообщило, что стрелявший скрылся.
Глава МВД Жеральд Дарменен подтвердил, что трое жандармов погибли. По его словам, жизни четвертого жандарма, в которого также стреляли, ничего не угрожает. Министр заявил, что на месте работает группа вмешательства Национальной жандармерии, операция продолжается.

"Все будет сделано, чтобы задержать этого человека и защитить население", - говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.

 
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