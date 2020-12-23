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Стали известны подробности ЧП во Франции, где мужчина застрелил жандармов

Стали известны подробности ЧП во Франции, где мужчина застрелил жандармов

Мэр французской коммуны Сен-Жюст в провинции Пью-де-дом, где были убиты трое жандармов, сообщил, что операция продолжается, стрелявший пока не задержан,... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T09:07

2020-12-23T09:07

2020-12-23T10:52

франция

в мире

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мэр французской коммуны Сен-Жюст в провинции Пью-де-дом, где были убиты трое жандармов, сообщил, что операция продолжается, стрелявший пока не задержан, выясняется, мог ли он сбежать.Телеканал BFMTV сообщил, что в среду утром жандармы получили сообщение о домашнем насилии. Прибыв на место, они попытались спасти укрывшуюся на крыше дома женщину. Находившийся в доме мужчина выстрелил в двух жандармов, убив одного из них, после чего выстрелил еще в двоих жандармов, находившихся рядом с домом, они тоже скончались. После этого мужчина поджег свой дом.Мэр Сен-Жюста Франсуа Шотар подтвердил, что мужчина убил трех жандармов и ранил еще одного.На месте, по его словам, находятся сотрудники группы вмешательства Национальной жандармерии Франции.По данным телеканала, женщина, укрывавшаяся на крыша дома, сейчас в безопасности. Стрелявший, как отмечает телеканал, был известен правоохранителям в связи с проблемами, связанными с опекой над детьми.Позже ТВ со ссылкой на источники в жандармерии сообщило, что стрелявший скрылся.Глава МВД Жеральд Дарменен подтвердил, что трое жандармов погибли. По его словам, жизни четвертого жандарма, в которого также стреляли, ничего не угрожает. Министр заявил, что на месте работает группа вмешательства Национальной жандармерии, операция продолжается.

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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