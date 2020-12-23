Стали известны подробности ЧП во Франции, где мужчина застрелил жандармов
09:07 23.12.2020 (обновлено: 10:52 23.12.2020)
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время всеобщей забастовки во Франции на улицах Парижа. 5 февраля 2019
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мэр французской коммуны Сен-Жюст в провинции Пью-де-дом, где были убиты трое жандармов, сообщил, что операция продолжается, стрелявший пока не задержан, выясняется, мог ли он сбежать.
Телеканал BFMTV сообщил, что в среду утром жандармы получили сообщение о домашнем насилии. Прибыв на место, они попытались спасти укрывшуюся на крыше дома женщину. Находившийся в доме мужчина выстрелил в двух жандармов, убив одного из них, после чего выстрелил еще в двоих жандармов, находившихся рядом с домом, они тоже скончались. После этого мужчина поджег свой дом.
Мэр Сен-Жюста Франсуа Шотар подтвердил, что мужчина убил трех жандармов и ранил еще одного.
"Так как дом полностью уничтожен пожаром, неизвестно, скончался ли он (стрелявший) или сбежал", - сказал мэр в эфире телеканала BFMTV.
На месте, по его словам, находятся сотрудники группы вмешательства Национальной жандармерии Франции.
По данным телеканала, женщина, укрывавшаяся на крыша дома, сейчас в безопасности. Стрелявший, как отмечает телеканал, был известен правоохранителям в связи с проблемами, связанными с опекой над детьми.
#Breaking— @WaliColt2020 (@walicolt2020) December 23, 2020
3 gendarmes shot dead in central France (armed soldiers with police duties)
NON-TERRORIST INCIDENT
in rural hamlet of Saint-Just, Puy-de-Dôme
suspect: a 48 y/o male w history of mental health illness
incident began as domestic violence situation
developing story pic.twitter.com/KzAAkmANmt
Позже ТВ со ссылкой на источники в жандармерии сообщило, что стрелявший скрылся.
Глава МВД Жеральд Дарменен подтвердил, что трое жандармов погибли. По его словам, жизни четвертого жандарма, в которого также стреляли, ничего не угрожает. Министр заявил, что на месте работает группа вмешательства Национальной жандармерии, операция продолжается.
"Все будет сделано, чтобы задержать этого человека и защитить население", - говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.