https://ria.ru/20201223/smi-inoagenty-1590551601.html
ГД в I чтении запретила участие в предвыборных кампаниях СМИ-иноагентов
ГД в I чтении запретила участие в предвыборных кампаниях СМИ-иноагентов
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о запрете участия в избирательных кампаниях незарегистрированным общественным... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:21
2020-12-23T13:21
2020-12-23T13:21
госдума рф
политика
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о запрете участия в избирательных кампаниях незарегистрированным общественным объединениям и иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента.Проект также обязывает кандидатов на выборах в РФ, получающих финансирование из-за рубежа, информировать об этом избирателей.Законопроект в ГД внесли члены комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Ранее законопроект был одобрен правительством РФ и рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом ГД по контролю и регламенту.Авторы проекта предлагают уточнить пункт 6 статьи 3 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", согласно которому иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные, международные и другие организации не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов. Запрет также касается проведения референдума.Действие данного запрета предлагается распространить на "незарегистрированные общественные объединения и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, а также российские юридические лица, учрежденные иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента".Законопроект также вменяет в обязанность кандидатов на выборах в РФ, которые являются иноагентами или связаны с организациями-иноагентами, указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах и агитационных материалах. Проектом устанавливаются требования к размещению указанной информации в агитматериалах, а также необходимость размещения сведений о статусе кандидата на информационном стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене.
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госдума рф, политика
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о запрете участия в избирательных кампаниях незарегистрированным общественным объединениям и иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента.
Проект также обязывает кандидатов на выборах в РФ, получающих финансирование из-за рубежа, информировать об этом избирателей.
Законопроект в ГД внесли члены комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Ранее законопроект был одобрен правительством РФ и рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом ГД по контролю и регламенту.
Авторы проекта предлагают уточнить пункт 6 статьи 3 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", согласно которому иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные, международные и другие организации не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов. Запрет также касается проведения референдума.
Действие данного запрета предлагается распространить на "незарегистрированные общественные объединения и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, а также российские юридические лица, учрежденные иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента".
Законопроект также вменяет в обязанность кандидатов на выборах в РФ, которые являются иноагентами или связаны с организациями-иноагентами, указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах и агитационных материалах. Проектом устанавливаются требования к размещению указанной информации в агитматериалах, а также необходимость размещения сведений о статусе кандидата на информационном стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене.