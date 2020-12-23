https://ria.ru/20201223/pytka-1590622783.html

В Саратове экс-полицейским дали по пять лет за пытки утюгом

В Саратове экс-полицейским дали по пять лет за пытки утюгом

Фрунзенский районный суд Саратова в среду приговорил четырех бывших сотрудников полиции к пяти годам лишения свободы по обвинению в превышении должностных... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T18:13

2020-12-23T18:13

2020-12-23T18:13

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САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Саратова в среду приговорил четырех бывших сотрудников полиции к пяти годам лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщила пресс-служба суда.Ранее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, что, по версии следствия, с 24 по 25 сентября 2019 года полицейские в Саратове избили 32-летнего мужчину, которого доставили в отдел полиции в связи с подозрением в хищении, а затем прижгли его утюгом. По делу проходили четверо бывших полицейских, трое из которых сначала находились под стражей, а затем под домашним арестом, четвертый находился под подпиской о невыезде.Суд признал всех четверых виновными по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия", указав, что организатором выступил бывший начальник отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД РФ "Саратовский" Саратовской области Ин.Суд установил, что в ночь на 25 сентября 2019 года в здании межмуниципального отдела МВД РФ "Саратовский" Ин дал указание Бозрикову, Стулину и Краснюку склонить потерпевшего к признанию в краже денег в ноябре 2018 года, после чего оперативники избили мужчину, а затем двое из них удерживали его на полу, а третий "два раза через влажное полотенце прижег тело потерпевшего раскаленным утюгом, чем причинил вред его здоровью средней тяжести".В пресс-службе отметили, что подсудимые вину не признавали, в содеянном не раскаялись, указывая, что потерпевший их оговорил. Подсудимые после оглашения приговора взяты под стражу в зале суда.Уточняется, что приговором суда с МВД РФ за счет казны РФ в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей, а также судебные издержки в размере 30 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, все четверо фигурантов дела были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

https://ria.ru/20201119/sud-1585347372.html

https://ria.ru/20201119/pytki-1585350093.html

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россия, саратовская область, саратов, происшествия