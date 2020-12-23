Путин призвал добиться реального прогресса в изменении жизни людей
17:25 23.12.2020 (обновлено: 17:39 23.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию о сотрудничестве в области профилактики коронавирусной инфекции
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что должен быть достигнут реальный прогресс, который отражает изменения в жизни людей, а не достижение национальных целей на бумаге.
Президент в среду провел совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В ходе встречи он предложил доработать единый национальный план по развитию страны и попросил затем на его основе сформулировать по каждой национальной цели конкретные задачи и результаты, которые будут достигнуты за ближайшие три года.
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"Обозначенные задачи и результаты должны быть предельно конкретными и вести к ощутимому развитию страны, к повышению качества жизни наших граждан, иначе вся эта работа ничего не стоит. Они должны, наоборот, продемонстрировать не бумажный, а реальный прогресс по достижению каждой национальной цели, отражать изменения в жизни людей", - заявил Путин.