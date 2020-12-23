https://ria.ru/20201223/progress-1590610545.html

Путин призвал добиться реального прогресса в изменении жизни людей

Путин призвал добиться реального прогресса в изменении жизни людей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что должен быть достигнут реальный прогресс, который отражает изменения в жизни людей, а не достижение национальных целей на РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:25

2020-12-23T17:25

2020-12-23T17:39

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что должен быть достигнут реальный прогресс, который отражает изменения в жизни людей, а не достижение национальных целей на бумаге.Президент в среду провел совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В ходе встречи он предложил доработать единый национальный план по развитию страны и попросил затем на его основе сформулировать по каждой национальной цели конкретные задачи и результаты, которые будут достигнуты за ближайшие три года.

https://ria.ru/20201223/mrot-1590607713.html

россия

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россия, владимир путин, общество