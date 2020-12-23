https://ria.ru/20201223/prigovor-1590572297.html

Суд дал 14 лет колонии астраханке, замуровавшей тело сына в бетон

Суд дал 14 лет колонии астраханке, замуровавшей тело сына в бетон

Астраханский областной суд в среду приговорил к 14 годам колонии местную жительницу за убийство 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон,... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:50

2020-12-23T14:50

2020-12-23T15:34

убийство мальчика в астраханской области

астраханская область

астрахань

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Астраханский областной суд в среду приговорил к 14 годам колонии местную жительницу за убийство 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона."Суд назначил женщине 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с ограничением свободы на срок один год", - сказал он.Как установил областной СК, 12-летний мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня, из-за чего между ним и матерью возникла ссора. Женщина дождалась момента, когда сын уснет, "затем нанесла несколько ударов в область головы острой частью пластиковой кисточки и гантелью", мальчик скончался на месте.После этого она вывезла труп сына в дом, который раньше принадлежал ее матери, и спрятала его в погребе, залив бетоном. Она пыталась запутать следствие, сообщая, что видела мальчика около дома, а также "узнавала" его на камерах видеонаблюдения. Правоохранители нашли тело 19 июня. Мать ребенка арестовали, она признала вину. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство малолетнего". В конце октября текущего года региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело было передано в суд.Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, обвиняемая в убийстве ребенка – Галина Морозова, известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, Морозова в 2016 и 2017 годах баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области.Кроме того, в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России", предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года. Депутат областной думы, член совета регионального отделения "Справедливой России" Хамзат Даудов заявлял РИА Новости, что Морозова вышла из партии в 2019 году, когда однопартийцы не подержали ее кандидатуру для выдвижения на выборы губернатора.

https://ria.ru/20200621/1573259100.html

https://ria.ru/20200621/1573252369.html

астраханская область

астрахань

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убийство мальчика в астраханской области, астраханская область, астрахань, происшествия