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Суд дал 14 лет колонии астраханке, замуровавшей тело сына в бетон
Суд дал 14 лет колонии астраханке, замуровавшей тело сына в бетон
Астраханский областной суд в среду приговорил к 14 годам колонии местную жительницу за убийство 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:50
2020-12-23T15:34
убийство мальчика в астраханской области
астраханская область
астрахань
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Астраханский областной суд в среду приговорил к 14 годам колонии местную жительницу за убийство 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона."Суд назначил женщине 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с ограничением свободы на срок один год", - сказал он.Как установил областной СК, 12-летний мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня, из-за чего между ним и матерью возникла ссора. Женщина дождалась момента, когда сын уснет, "затем нанесла несколько ударов в область головы острой частью пластиковой кисточки и гантелью", мальчик скончался на месте.После этого она вывезла труп сына в дом, который раньше принадлежал ее матери, и спрятала его в погребе, залив бетоном. Она пыталась запутать следствие, сообщая, что видела мальчика около дома, а также "узнавала" его на камерах видеонаблюдения. Правоохранители нашли тело 19 июня. Мать ребенка арестовали, она признала вину. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство малолетнего". В конце октября текущего года региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело было передано в суд.Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, обвиняемая в убийстве ребенка – Галина Морозова, известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, Морозова в 2016 и 2017 годах баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области.Кроме того, в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России", предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года. Депутат областной думы, член совета регионального отделения "Справедливой России" Хамзат Даудов заявлял РИА Новости, что Морозова вышла из партии в 2019 году, когда однопартийцы не подержали ее кандидатуру для выдвижения на выборы губернатора.
https://ria.ru/20200621/1573259100.html
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убийство мальчика в астраханской области, астраханская область, астрахань, происшествия

Суд дал 14 лет колонии астраханке, замуровавшей тело сына в бетон

14:50 23.12.2020 (обновлено: 15:34 23.12.2020)
 
© Фото : СУСК РФ по Астраханской областиМесто обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : СУСК РФ по Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Астраханский областной суд в среду приговорил к 14 годам колонии местную жительницу за убийство 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.
"Суд назначил женщине 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с ограничением свободы на срок один год", - сказал он.
В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика задержана его мать. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.06.2020
21 июня, 14:11
Мать найденного замурованным в бетоне ребенка призналась в его убийстве
Как установил областной СК, 12-летний мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня, из-за чего между ним и матерью возникла ссора. Женщина дождалась момента, когда сын уснет, "затем нанесла несколько ударов в область головы острой частью пластиковой кисточки и гантелью", мальчик скончался на месте.
После этого она вывезла труп сына в дом, который раньше принадлежал ее матери, и спрятала его в погребе, залив бетоном. Она пыталась запутать следствие, сообщая, что видела мальчика около дома, а также "узнавала" его на камерах видеонаблюдения. Правоохранители нашли тело 19 июня. Мать ребенка арестовали, она признала вину. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство малолетнего". В конце октября текущего года региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело было передано в суд.
Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика - РИА Новости, 1920, 21.06.2020
21 июня, 10:46
Видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, обвиняемая в убийстве ребенка – Галина Морозова, известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, Морозова в 2016 и 2017 годах баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области.
Кроме того, в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России", предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года. Депутат областной думы, член совета регионального отделения "Справедливой России" Хамзат Даудов заявлял РИА Новости, что Морозова вышла из партии в 2019 году, когда однопартийцы не подержали ее кандидатуру для выдвижения на выборы губернатора.
 
Убийство мальчика в Астраханской областиАстраханская областьАстраханьПроисшествия
 
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