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Украинский канал получил предупреждение за показ пресс-конференции Путина
Украинский канал получил предупреждение за показ пресс-конференции Путина
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил предупреждение телеканалу "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции президента РФ... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T19:24
2020-12-23T19:24
россия
верховная рада украины
владимир путин
москва
киев
в мире
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КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил предупреждение телеканалу "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сообщила в среду пресс-служба регулятора.По данным пресс-службы, в течение пресс-конференции информация подавалась с позиций президента и правительства Российской Федерации и не сопровождалась комментариями представителей украинского телеканала или гостей студии после завершения прямой трансляции.Как отмечается, телеканал должен в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20201217/putin-1589676654.html
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россия, верховная рада украины, владимир путин, москва, киев, в мире

Украинский канал получил предупреждение за показ пресс-конференции Путина

19:24 23.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил предупреждение телеканалу "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сообщила в среду пресс-служба регулятора.

"Телеканалу "НАШ" объявлено предупреждение за пропагандистскую трансляцию… Проверка лицензиата проводилась на основании мониторинга 19 декабря 2019 года. В тот день в эфире телеканала была зафиксирована с 13.08 до 13.59 (с 14.08 до 14.59 мск) трансляция в прямом эфире части годовой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Кроме того, одновременно происходила прямая трансляция с улицы Крещатик с титрами "Нацкорпус перекрыл Крещатик". Также пресс-конференция сопровождалась плашками с цитатами Путина, которые не соответствовали содержанию пресс-конференции в указанном отрезке времени", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, в течение пресс-конференции информация подавалась с позиций президента и правительства Российской Федерации и не сопровождалась комментариями представителей украинского телеканала или гостей студии после завершения прямой трансляции.

"Часть преcс-конференции…, которая транслировалась телеканалом ООО "НАШ 365", была безальтернативной подачей односторонней субъективной позиции Путина, а следовательно, и пропагандистской информацией. В эфире канала не зафиксировано трансляции другой позиции, не было обнародовано опровержение… Одним из критериев объективности информации в освещении вопросов, важных для демократического общества, является наличие различных точек зрения", - добавили в пресс-службе.

Как отмечается, телеканал должен в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.
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