https://ria.ru/20201223/preduprezhdenie-1590634363.html

Украинский канал получил предупреждение за показ пресс-конференции Путина

Украинский канал получил предупреждение за показ пресс-конференции Путина

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил предупреждение телеканалу "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции президента РФ... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T19:24

2020-12-23T19:24

2020-12-23T19:24

россия

верховная рада украины

владимир путин

москва

киев

в мире

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КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил предупреждение телеканалу "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сообщила в среду пресс-служба регулятора.По данным пресс-службы, в течение пресс-конференции информация подавалась с позиций президента и правительства Российской Федерации и не сопровождалась комментариями представителей украинского телеканала или гостей студии после завершения прямой трансляции.Как отмечается, телеканал должен в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20201217/putin-1589676654.html

https://ria.ru/20201222/pomosch-1590421260.html

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москва

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россия, верховная рада украины, владимир путин, москва, киев, в мире