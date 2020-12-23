https://ria.ru/20201223/pomosch-1590501548.html
В Томской области возобновили оказание плановой медпомощи
В Томской области возобновили оказание плановой медпомощи
Медицинские организации Томской области на этой неделе в связи со стабилизацией ситуации по коронавирусу возобновляют плановое оказание медпомощи с учетом ряда... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:33
2020-12-23T09:33
2020-12-23T09:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
томская область
общество
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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Медицинские организации Томской области на этой неделе в связи со стабилизацией ситуации по коронавирусу возобновляют плановое оказание медпомощи с учетом ряда ограничений, сообщает в среду обладминистрация.По данным властей, возобновляется запись на прием через электронную регистратуру и колл-центры медучреждений. Будет доступна вся диагностика, включая УЗИ, ЭКГ и другие виды обследований.Между тем на входах в поликлиники продолжат работать фильтры с обязательным измерением температуры. На приеме и медработники, и пациенты обязательно должны быть в масках. Весь процесс оказания медицинской помощи будет жестко регламентирован.При этом глава облздрава порекомендовал жителям региона не стремиться в массовом порядке попасть в поликлинику в первые же дни чтобы дать это сделать в первую очередь пациентам с хроническими заболеваниями.Дмитриев добавил, что плановая диспансеризация населения и профилактические осмотры пока проводиться не будут. В то же время плановая иммунизация населения будет проходить строго по записи в медицинских организациях, в условиях, исключающих создание очередей.Плановая медицинская помощь в Томской области из-за сложной ситуации с распространением коронавируса была приостановлена 5 октября.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201222/regiony-1590428722.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, томская область, общество
НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости.
Медицинские организации Томской области
на этой неделе в связи со стабилизацией ситуации по коронавирусу возобновляют плановое оказание медпомощи с учетом ряда ограничений, сообщает в среду обладминистрация.
"Мы постоянно ведем мониторинг эпидемиологической ситуации в регионе совместно с Роспотребнадзором, и сегодня можем говорить о достижении плато по количеству заболевших COVID-19. Плановая помощь пациентам организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, их соблюдение будет строго контролироваться", - приводятся в сообщении слова начальника облдепздрава Сергея Дмитриева.
По данным властей, возобновляется запись на прием через электронную регистратуру и колл-центры медучреждений. Будет доступна вся диагностика, включая УЗИ, ЭКГ и другие виды обследований.
Между тем на входах в поликлиники продолжат работать фильтры с обязательным измерением температуры. На приеме и медработники, и пациенты обязательно должны быть в масках. Весь процесс оказания медицинской помощи будет жестко регламентирован.
При этом глава облздрава порекомендовал жителям региона не стремиться в массовом порядке попасть в поликлинику в первые же дни чтобы дать это сделать в первую очередь пациентам с хроническими заболеваниями.
"Для пациентов из групп риска (старше 65 лет, с хроническими заболеваниями) помощь по-прежнему доступна на дому. Также на дому будут обслуживаться и пациенты с признаками острых респираторных заболеваний, которым следует воздержаться от посещения поликлиник", - сообщают власти.
Дмитриев добавил, что плановая диспансеризация населения и профилактические осмотры пока проводиться не будут. В то же время плановая иммунизация населения будет проходить строго по записи в медицинских организациях, в условиях, исключающих создание очередей.
Плановая медицинская помощь в Томской области из-за сложной ситуации с распространением коронавируса была приостановлена 5 октября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.