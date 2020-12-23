https://ria.ru/20201223/pomosch-1590501548.html

В Томской области возобновили оказание плановой медпомощи

В Томской области возобновили оказание плановой медпомощи

Медицинские организации Томской области на этой неделе в связи со стабилизацией ситуации по коронавирусу возобновляют плановое оказание медпомощи с учетом ряда... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T09:33

2020-12-23T09:33

2020-12-23T09:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

томская область

общество

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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Медицинские организации Томской области на этой неделе в связи со стабилизацией ситуации по коронавирусу возобновляют плановое оказание медпомощи с учетом ряда ограничений, сообщает в среду обладминистрация.По данным властей, возобновляется запись на прием через электронную регистратуру и колл-центры медучреждений. Будет доступна вся диагностика, включая УЗИ, ЭКГ и другие виды обследований.Между тем на входах в поликлиники продолжат работать фильтры с обязательным измерением температуры. На приеме и медработники, и пациенты обязательно должны быть в масках. Весь процесс оказания медицинской помощи будет жестко регламентирован.При этом глава облздрава порекомендовал жителям региона не стремиться в массовом порядке попасть в поликлинику в первые же дни чтобы дать это сделать в первую очередь пациентам с хроническими заболеваниями.Дмитриев добавил, что плановая диспансеризация населения и профилактические осмотры пока проводиться не будут. В то же время плановая иммунизация населения будет проходить строго по записи в медицинских организациях, в условиях, исключающих создание очередей.Плановая медицинская помощь в Томской области из-за сложной ситуации с распространением коронавируса была приостановлена 5 октября.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/regiony-1590428722.html

https://ria.ru/20201222/zdravookhranenie-1590427319.html

томская область

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коронавирус в россии, томская область, общество