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Парламент Армении отказался рассмотреть отмену военного положения
Парламент Армении отказался рассмотреть отмену военного положения
Парламент Армении не рассмотрел в среду вопрос отмены военного положения в стране из-за формальности, на которую указала правящая фракция "Мой шаг", сообщил РИА РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T22:39
2020-12-23T22:39
никол пашинян
процветающая армения
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 23 дек – РИА Новости. Парламент Армении не рассмотрел в среду вопрос отмены военного положения в стране из-за формальности, на которую указала правящая фракция "Мой шаг", сообщил РИА Новости секретарь оппозиционной фракции партии "Процветающая Армения" (ППА) Арман Абовян.Накануне депутат от ППА Ивета Тоноян сообщила на митинге оппозиции, что фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" инициировали проведение 23 декабря внеочередного заседания парламента для отмены военного положения. Она отметила, что власти искусственно затягивают принятие такого решения, чтобы ограничить действия оппозиции. Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера Никола Пашиняна: во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода Пашиняна из-за подписания им невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.В конце ноября парламентское большинство отказалось отменять военное положение.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/pashinyan-1590453181.html
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никол пашинян, процветающая армения, азербайджан, армения, в мире

Парламент Армении отказался рассмотреть отмену военного положения

22:39 23.12.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018
Внеочередное заседание по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 23 дек – РИА Новости. Парламент Армении не рассмотрел в среду вопрос отмены военного положения в стране из-за формальности, на которую указала правящая фракция "Мой шаг", сообщил РИА Новости секретарь оппозиционной фракции партии "Процветающая Армения" (ППА) Арман Абовян.
Накануне депутат от ППА Ивета Тоноян сообщила на митинге оппозиции, что фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" инициировали проведение 23 декабря внеочередного заседания парламента для отмены военного положения. Она отметила, что власти искусственно затягивают принятие такого решения, чтобы ограничить действия оппозиции. Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера Никола Пашиняна: во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода Пашиняна из-за подписания им невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
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"Они (фракция "Мой шаг" - ред.) "уцепились" за положение, согласно которому заседание по одному и тому же вопросу не может проводиться дважды в течение месяца. Но в распоряжении руководителя парламента, то есть Арарата Мирзояна, есть инструмент, позволяющий ему принимать решения по определенным вопросам, исходя из их важности. То есть они могли, в принципе, созвать (заседание - ред.)", - сказал Абовян.

В конце ноября парламентское большинство отказалось отменять военное положение.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Никол ПашинянПроцветающая АрменияАзербайджанАрменияВ мире
 
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