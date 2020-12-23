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Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
Облачная погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, температура воздуха в столице от минус двух до минус четырех градусов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T07:55
2020-12-23T07:55
елена волосюк
москва
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, температура воздуха в столице от минус двух до минус четырех градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, такой температурный режим остаётся выше средних многолетних значений на три градуса.Синоптик добавила , что ожидается южный ветер, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.
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елена волосюк, москва, общество

Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех

07:55 23.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, температура воздуха в столице от минус двух до минус четырех градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Нас ожидает облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Максимальные температуры придут на утренние часы - минус два - минус четыре градуса, в столичном регионе минус один - минус шесть", - сказала Волосюк.
По ее словам, такой температурный режим остаётся выше средних многолетних значений на три градуса.
Синоптик добавила , что ожидается южный ветер, 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.
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Вчера, 15:10
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