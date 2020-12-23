https://ria.ru/20201223/pogoda-1590494373.html

Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех

Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех

Облачная погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, температура воздуха в столице от минус двух до минус четырех градусов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T07:55

2020-12-23T07:55

2020-12-23T07:55

елена волосюк

москва

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, температура воздуха в столице от минус двух до минус четырех градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, такой температурный режим остаётся выше средних многолетних значений на три градуса.Синоптик добавила , что ожидается южный ветер, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.

https://ria.ru/20201222/pogoda-1590407133.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена волосюк, москва, общество