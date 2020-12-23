Плакаты в советском стиле о раздельном сборе отходов появились в Москве
16:03 23.12.2020 (обновлено: 19:04 28.12.2020)
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Москве появились плакаты на тему раздельного сбора отходов в советском стиле, первыми их смогли увидеть жители северо-восточного округа города, плакаты разместили на остановках, в магазинах, центрах госуслуг и других общественных местах, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В Москве появились плакаты в советском стиле, посвященные раздельному сбору мусора. Первыми их смогли увидеть жители СВАО. Инициатива принадлежит столичному департаменту жилищно-коммунального хозяйства при поддержке префектуры округа. Плакаты разместили в магазинах, на остановках общественного транспорта, информационных стендах около и внутри жилых домов, в центрах госуслуг, зданиях районных управ, ГБУ "Жилищник" и других местах", - говорится в сообщении.
Программа раздельного сбора отходов действует в Москве уже почти год. На специальных площадках стоят контейнеры разного цвета: в синий москвичи выбрасывают вторсырье, в серый — смешанные отходы.
"Программа раздельного накопления отходов (РНО) не стоит на месте, мы ищем разные пути взаимодействия с жителями, как интересно и в доступной форме рассказать горожанам о важности раздельного сбора. Ведь чем больше людей присоединится к программе, тем больше полезного вторсырья мы сможем отправлять на переработку и тем меньше отходов попадет на полигоны. Плакаты в советском стиле, который знаком многим москвичам, — хороший способ лишний раз напомнить о том, как правильно сортировать отходы. Тем более формат картинок понятен даже самым маленьким жителям столицы", — рассказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев, чьи слова приводятся в материале.
Отмечается, что изображения и слоганы на плакатах выражают главные правила раздельного сбора, например "Вторсырье — в синий, смешанные отходы — в серый!", "Сортировка — наше спасение!". В будущем такие плакаты появятся и в других административных округах.