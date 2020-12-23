https://ria.ru/20201223/plakaty-1591287472.html

Плакаты в советском стиле о раздельном сборе отходов появились в Москве

Плакаты в советском стиле о раздельном сборе отходов появились в Москве

В Москве появились плакаты на тему раздельного сбора отходов в советском стиле, первыми их смогли увидеть жители северо-восточного округа города, плакаты... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-23T16:03

2020-12-23T16:03

2020-12-28T19:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583280688_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8f42e6b4521cddadde5dc1731245ed00.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Москве появились плакаты на тему раздельного сбора отходов в советском стиле, первыми их смогли увидеть жители северо-восточного округа города, плакаты разместили на остановках, в магазинах, центрах госуслуг и других общественных местах, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.Программа раздельного сбора отходов действует в Москве уже почти год. На специальных площадках стоят контейнеры разного цвета: в синий москвичи выбрасывают вторсырье, в серый — смешанные отходы.Отмечается, что изображения и слоганы на плакатах выражают главные правила раздельного сбора, например "Вторсырье — в синий, смешанные отходы — в серый!", "Сортировка — наше спасение!". В будущем такие плакаты появятся и в других административных округах.

https://ria.ru/20201130/musor-1587026880.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество